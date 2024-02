Das Unternehmen Babboe – nach eigenen Angaben weltweit Nummer 1 bei Lastenfahrrädern – muss nach einem Bericht der niederländischen Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA) den Handel mit Lastenrädern einstellen und viele Modelle zurückrufen.

Die niederländische Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA) hat den Lastenradhersteller Babboe verpflichtet, den Handel mit allen seinen Lastenrädern sofort einzustellen, da diese nicht dem gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Das Unternehmen muss außerdem Lastenräder mit einem erheblichen Sicherheitsrisiko zurückrufen. Die NVWA erinnert das Unternehmen nach umfangreichen Untersuchungen zu Rahmenbrüchen an seine rechtliche Verpflichtung.

Die Behörde begann Ende 2023 mit der Untersuchung, nachdem es Hinweise auf mehrere Rahmenbrüche an den Babboe-Lastenrädern gegeben hatte. Die NVWA-Untersuchungen zeigen, dass Babboe in den letzten Jahren zahlreiche Berichte über kaputte Rahmen erhalten hat. „Babboe ging diesen Berichten nicht wie gesetzlich vorgeschrieben nach“ so die Behörde.

Ein Rahmenbruch kann zu sehr schweren Verletzungen führen. Zum Beispiel, wenn Kinder beim Radfahren aus der Box fallen. Vor allem, im öffentlichen Straßenverkehr.

Für Lastenräder, bei denen ein ernstes Risiko festgestellt wurde, wurde ein Rückruf der verkauften Lastenräder gefordert.

Die niederländische Behörde NVWA rät Verbrauchern, betroffene Babboe-Lastenfahrräder nicht mehr zu verwenden.

Betroffene Artikel

Babboe ist verpflichtet, einen Rückruf für die folgenden Lastenfahrradtypen durchzuführen: Babboe City/ City-E/ City Mountain

Babboe Curve/ Curve-E/ Curve Mountain

Babboe Big/Big-E

Babboe Dog/ Dog-E

Babboe Max-E

Babboe Mini-E/Mini Mountain

Babboe Pro Trike/ Trike-E/ Trike XL

Babboe Carve-E/ Carve Mountain

Besitzen Sie ein Lastenfahrrad dieser Art? Die NVWA hat aufgrund gesetzlicher Anforderungen einen Rückruf gefordert. Dies gilt für alle oben genannten Lastenräder, einschließlich derjenigen, die vom Rückruf 2019 betroffen sind und modifiziert wurden. Babboe ist für die Umsetzung verantwortlich. Die NVWA rät Verbrauchern, betroffene Babboe-Lastenfahrräder nicht mehr zu verwenden.

Die Lastenräder dürfen erst wieder verkauft werden, wenn ihre Sicherheit hinreichend nachgewiesen wurde, auch durch eine vollständige technische Dokumentation.

Aktuell wird der Meldung zufolge auch mit der zuständigen Staatsanwaltschaft geprüft, ob hier strafrechtlicher Ermittlungsbedarf besteht.

Die NVWA wird andere Aufsichtsbehörden in anderen EU-Mitgliedstaaten über das europäische Safety Gate-Signalsystem informieren.

Meldung der niederländischen Behörde NVWA > Babboe Website >

Quelle: www.produktwarnung.eu