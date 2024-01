Die Auswahl einer Baby-Erstausstattung ist eine der wichtigsten Aufgaben für werdende Eltern. Was braucht dein Baby? Kleidung, Hygieneartikel, Kinderbettchen… – jedes Element der Babyausstattung hat seine eigene Bedeutung. Erfahre, wie du eine Ausstattung für dein Neugeborenes vervollständigen kannst, damit es sich in den ersten Lebenstagen wohl und sicher fühlt.

Grundelemente einer Baby-Erstausstattung

Eine Baby-Erstausstattung muss nicht kompliziert oder übermäßig umfangreich sein, sie sollte jedoch ein paar wesentliche Dinge enthalten, die deinem Baby den besten Start ins Leben ermöglichen. Achte bei der Auswahl deiner Babyausstattung vor allem auf die Qualität der Verarbeitung und die Sicherheit der Materialien! Was sollte in einer Baby-Erstausstattung enthalten sein?

Neugeborenen-Kleidung

Die Wahl der richtigen Größe und des richtigen Kleidungsstücks ist entscheidend dafür, dass sich dein Baby von den ersten Lebenstagen an wohl und sicher fühlt. Die Größen für Neugeborenen-Kleidung beginnen in der Regel bei 56 cm (was der durchschnittlichen Körperlänge eines Neugeborenen entspricht), aber es lohnt sich auch, ein paar Stücke in Größe 62 cm zu haben, um auf das schnelle Wachstum deines Babys vorbereitet zu sein.

Bodys (4-5 Stück) – mit langen oder kurzen Ärmeln (je nach Jahreszeit) und mit Druckknöpfen an der Unterseite zum einfachen Windelwechseln.

Schlafsäcke (4-5 Stück ) – aus weicher und luftiger Baumwolle, sanft zur Haut und bequem.

Babyhemdchen (4-5 Stück) – geknotete oder mit Druckknöpfen versehene Hemden, die du nicht über den zarten Kopf deines Neugeborenen ziehen musst.

Mützen und Handschuhe (jeweils 2 Stück) – die Mützen verhindern, dass der Kopf des Babys Wärme verliert, und die Handschuhe verringern das Risiko von Kratzern im Gesicht (die Nägel eines Neugeborenen sind zwar weich, aber ihre Spitzen können relativ scharf sein).

Overalls – für Neugeborene, die im Herbst und Winter geboren werden.

Zubehör für die Babyernährung

Für stillende Mütter istetwa als Babyzubehör die Milchpumpe unverzichtbar, um Milch abzupumpen und für später aufzubewahren. Stilleinlagen sorgen für Komfort und Hygiene, besonders in den ersten Wochen nach der Geburt, wenn die Laktation intensiv und unvorhersehbar ist. Ein spezielles Stillkissen erleichtert nicht nur das Finden einer bequemen Stillposition, sondern bietet auch die richtige Unterstützung für dein Baby. Ein spezielles Stillkissen erleichtert nicht nur das Finden einer bequemen Stillposition, sondern bietet auch die richtige Unterstützung für dein Baby.

Für Eltern, die ihr Kind mit modifizierter Milch ernähren, sind Flaschen und Sauger von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, Flaschen aus sicheren Materialien zu wählen, die kein BPA oder andere schädliche Stoffe enthalten. Auch die Flaschen sollten an die Bedürfnisse des Neugeborenen angepasst sein – mit einem ausreichend kleinen Loch im Sauger, damit die Milch nicht zu schnell fließt. Flaschensauger sollten weich und flexibel sein, um das natürliche Gefühl des Stillens so gut wie möglich nachzuahmen.

Babybett-Ausstattung

Eine bequeme, sichere und richtig gewählte Matratze, Bettzeug und Decken sind wesentliche Elemente, die eine ideale Schlafumgebung für die Kleinen schaffen. Die Ausstattung des Babybettes muss hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.

Hinweis: Babys sollten nur mit einem Schlafsack ins Babybettchen – keine Kissen oder Bettumrandung

Das Neugeborene benötigt:

Matratze und Matratzenschoner – eine bequeme, sichere und ausreichend feste Matratze (z. B. Kokosmatratze) sollte auf die Größe des Babybettes abgestimmt sein. Ein Matratzenschoner schützt die Oberfläche der Matratze vor möglichen Zwischenfällen.

Bettzeug – leicht und luftig, aus natürlicher Baumwolle.

Decken – 2-3 Decken unterschiedlicher Dicke, um das Baby zu Hause und bei Spaziergängen zuzudecken und den Wärmeschutz an die aktuellen Bedingungen anzupassen.

Bei der Pflege eines Neugeborenen spielt die richtige Hygiene eine wichtige Rolle. Die Wahl der richtigen Hygieneartikel ist wichtig, um einen optimalen Schutz und Komfort für die zarte Haut deines Babys zu gewährleisten.

Zu den wichtigsten Hygieneartikeln für Neugeborene gehören:

Windeln – die Wahl zwischen Stoffwindeln und Wegwerfwindeln hängt von den Vorlieben der Eltern ab. Achte bei Wegwerfwindeln auf ihre Saugfähigkeit und die Weichheit des Materials. Stoffwindeln sind eine umweltfreundliche Alternative, müssen aber regelmäßig gewaschen werden.

Feuchttücher oder Wattepads – dienen der sanften Reinigung der Haut beim Wickeln. Wähle Tücher ohne Alkohol oder Duftstoffe, die sanft zur empfindlichen Haut deines Babys sind. Eine Alternative zu Feuchttüchern können Hygienepads sein, die in lauwarmes Wasser mit milder Seife getaucht, die Haut des Babys ebenso effektiv reinigen.

Kosmetika – Cremes gegen Windelausschlag oder spezielle Schutzsalben helfen, Hautreizungen im Windelbereich zu vermeiden. Suche nach Produkten, die natürliche Inhaltsstoffe wie Zink, Lanolin oder Pflanzenextrakte enthalten. Eine sanfte Badelotion und ein Shampoo sollten ebenfalls in der Kosmetiktasche des Neugeborenen enthalten sein. Wähle Produkte, die für die Anwendung ab den ersten Lebenstagen vorgesehen sind.

Was gibt es sonst noch zu bedenken? Ein Erste-Hilfe-Set für das Neugeborene sollte ein Thermometer zum Messen der Temperatur, eine Flüssigkeit zum Desinfizieren des Nabels, einen Nasensauger und grundlegende Verbandsmaterialien enthalten.

Die richtige Vorbereitung der Baby-Erstausstattung ist die Grundlage für die Sicherheit und den Seelenfrieden von Eltern und Baby.