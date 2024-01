Zitronenwasser – erfrischend und perfekter Vitamin C Lieferant

Viele werden nun das Gesicht verziehen – Zitronenwasser? Das ist doch sauer – brrrr….

Aber: Zitronenwasser – diese Mischung aus frisch gepresstem Saft und Wasser bietet nicht nur geschmacklich weitaus mehr als Leitungswasser, sondern auch zahlreiche Vorteile.

Reich an Vitamin C

Zitronen sind eine ausgezeichnete Quelle für Vitamin C (Ascorbinsäure), welches das Immunsystem stärken und die Abwehrkräfte gegen Krankheiten unterstützten kann. Ein Glas Zitronenwasser – am besten vor dem Frühstück – kann einen bedeutenden Beitrag zur täglichen Vitamin-C-Zufuhr leisten.

Vitamin C gilt als Antioxidans und kann vor Zellschäden schützen. Außerdem wird die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Quellen im Körper verbessert. Vitamin C hat auch einen nicht unbedeutenden Anteil am Aufbau bestimmter Hormone und Botenstoffe im Körper. Auch die Bildung von krebserregenden Nitrosaminen kann durch Vitamin C gehemmt werden.

Zuwenig Vitamin C kann sich in einer erhöhten Infektanfälligkeit äußern. Weitere Anzeichen für eine Unterversorgung ist unter anderem Müdigkeit. Vor allem bei Raucherinnen und Rauchern, Schwangeren und Stressgeplagten kann erhöhter Bedarf bestehen.

Zitronenwasser wirkt leicht entgiftend, indem es die Leber bei der Ausscheidung von Giftstoffen unterstützt. Es fördert auch die Produktion von Enzymen, die die Leberfunktion unterstützen können.

Auch für die Haut Vitamin C sehr gut, spielt es doch eine wichtige Rolle bei der Kollagenproduktion, was zu einer strafferen und gesünderen Haut beitragen kann. Auch bei Hautunreinheiten oder Akne kann Zitronenwasser durchaus unterstützend lindernd wirken.

Ungesüßtes Zitronenwasser ist kalorienarm und daher eine gesunde Alternative zu gesüßten Getränken wie Limo der auch Fruchsäften sein. Es ist erfrischend und schmeckt dann doch weitaus besser als Leitungswasser. Angenommen wird auch, dass es den Stoffwechsel anregt und somit beim Abnehmen unterstützt.

Zubereitung von Zitronenwasser:

Die Zubereitung von Zitronenwasser ist denkbar einfach.

Verwendet frische Zitronen, am besten Bio. Den Saft einer halben bis ganzen Zitrone in ein Glas lauwarmes oder kaltes Wasser pressen. Auf keinen Fall sollte das Wasser kochen, den dadurch geht bis zu 90 Prozent des enthaltenen Vitamin C verloren.

Probiert es doch einfach mal aus und entdeckt die belebende Kraft der Zitrone!

