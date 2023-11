Aktiv im Freien: Wie Outdoor-Aktivitäten die Entwicklung von Kindern fördern

In der heutigen Zeit leben die Menschen überwiegend in Städten, sodass deren Kinder viel zu viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Jedoch ist es extrem wichtig, dass der Nachwuchs jeden Tag aktiv im Freien ist, um die körperliche und mentale Entwicklung zu unterstützen. Deswegen sollten die Eltern passende Outdoor-Aktivitäten fördern und ganz gezielt planen.

Spieltrieb der Kinder an der frischen Luft fördern

Wenn Kinder im Freien spielen, können sie sich nach Herzenslust austoben sowie die natürliche Umgebung mit allen Sinnen wahrnehmen und genießen. Dank der Bewegung an der frischen Luft wird überschüssige Energie abgebaut und der Nachwuchs ist im Anschluss ausgeglichener. Grundsätzlich sind Outdoor-Aktivitäten gesund, sie animieren zum eigenverantwortlichen und kreativen Spielen. Außerdem gewinnen die Kinder dadurch eine respektvolle Einstellung gegenüber der Natur. Im eigenen Zuhause und in der Schule herrscht oft ein gravierender Mangel an körperlicher Betätigung, da die Kinder zu viel vor dem Computer, den Schulbüchern oder dem Fernseher sitzen. Deswegen entwickeln sich die Muskeln nicht richtig und die Haltung leidet darunter. Außerdem gestaltet sich das früh eintretende Übergewicht in der heutigen Gesellschaft zu einem großen Problem. Dagegen verbrennt der Nachwuchs beim Toben an der frischen Luft viele Kalorien und behält einen gesunden Appetit bei.

Aktivitäten im eigenen Garten planen

Heutzutage leben viele Bürger in urbanen Siedlungen, die weit entfernt von der Natur sind. Nicht immer ist ein Park in unmittelbarer Nähe, damit die Kinder dort spielen können. Wer über einen eigenen Garten verfügt, kann diesen Außenbereich als Spielplatz für den Nachwuchs gestalten. Dafür eignen sich unter anderem:

Rutsche

Turngeräte

Trampolin

Damit haben die Kinder das ganze Jahr über garantiert viel Spaß. Darüber hinaus lassen sich Gartenmöbel als Spielzonen einrichten, auf denen der Nachwuchs malen und basteln kann. Dazu dient ein großformatiger Gartentisch als Unterlage, auf dem alle benötigen Utensilien ihren Platz finden. Auf diese Weise sind die Kinder an der frischen Luft und können ihren favorisierten Beschäftigungen nachgehen. Des Weiteren bietet es sich an, ein Beet kindergerecht einzurichten. So kann der Nachwuchs in Eigenregie gärtnern und Pflanzen aus Samen ziehen. Dabei lernen die Kleinen die Umwelt zu pflegen und zu hegen, in dem sie Verantwortung für die Gewächse übernehmen.

Vorteile von Outdoor-Aktivitäten

Wenn Kinder viel und gerne draußen spielen, unterstützt dies nachhaltig deren soziale Fähigkeiten. Sie lernen sich mit ihren Spielkameraden zu verständigen und Freundschaften aufzubauen. Das spielerische Miteinander ist die Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit, welche für das erwachsene Leben extrem wichtig ist. Außerdem verbessern sich dadurch die Kommunikation sowie die Fähigkeit, entstehende Konflikte auf eine friedliche Weise zu lösen. Darüber hinaus fördert das Spielen in Freien die kognitive Entwicklung beim Nachwuchs. Sie stehen Problemen gegenüber und müssen eine Entscheidung für die richtige Lösung treffen. Dazu gehört das Bauen von Sandburgen, genauso wie das Klettern auf Spielgeräten. Eltern können für besondere Gegebenheiten wie Geburtstage oder Feiertage als Überraschung eine Schnitzeljagd planen, um die Kinder auf eine herausfordernde und interessante Art zu unterhalten.

Fazit

Kinder sollten nicht nur im eigenen Zuhause spielen, sondern sich auch draußen austoben können. Outdoor-Aktivitäten fördern ganzheitlich eine altersgerechte Entwicklung, dieser Umstand macht sich auf vielen Ebenen positiv bemerkbar.