Shrinkflation: Verbraucherzentrale Hamburg und foodwatch fordern Kennzeichnung von versteckten Preiserhöhungen

Fencheltee von Aldi ist Mogelpackung des Monats November

Die Verbraucherzentrale Hamburg und die Verbraucherorganisation foodwatch fordern eine Kennzeichnung von Produkten, die trotz geschrumpftem Inhalt zum gleichen Preis verkauft werden. Solche versteckten Preiserhöhungen seien kaum zu erkennen, jedoch mittlerweile Alltag im Supermarkt. Für Verbraucher:innen sei diese sogenannte Shrinkflation nicht nur eine ärgerliche Täuschung, sondern in Zeiten steigender Lebensunterhaltungskosten auch eine finanzielle Belastung, so die Organisationen. Bereits mehr als 37.000 Verbraucher:innen unterstützen eine foodwatch-Petition an Bundesumweltministerin Steffi Lemke und die Bundesregierung unter https://www.foodwatch.org/de/ mitmachen/versteckte- preisabzocke-stoppen.