Vorstellung des Lernturms von Montessori Toys

Kleine Kinder wollen zu Hause am Alltagsleben teilnehmen. Ob in der Küche beim Kochen, beim Essen oder bei anderen Aktivitäten: Mit dem Aussichts- und Hochstuhlturm von Montessori Toys befindet sich der Nachwuchs stets auf Augenhöhe. Dieser Mehrzweckturm beschränkt sich aber nicht darauf, er bietet viele weitere Vorteile.

Der Lernturm aus natürlichem Holz eignet sich für Kinder ab sechs Monate und leistet in vielfacher Hinsicht wertvolle Dienste. Das ausgefeilt konstruierte Accessoire basiert auf dem Montessori-Bildungskonzept, das hierzulande von den gleichnamigen freien Schulen bekannt ist. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Selbstständigkeit von Kindern zu fördern. Das empfiehlt sich nicht erst im Schulalter, auch Kleinkinder profitieren!

Multifunktionaler Lernturm: Das leistet er

Der Montessori Lernturm – Toys – lässt sich mit wenigen Handgriffen umbauen. Insgesamt können die Eltern aus drei Optionen wählen:

Aussichtsturm: Diese Variante empfiehlt sich zum Beispiel, wenn Mutter oder Vater an der Küchenarbeitsplatte das Essen vorbereiten. Kinder sind unmittelbar am Ort des Geschehens: Sie können zusehen und gegebenenfalls mithelfen.

Hochstuhl: Der Lernturm dient zugleich als Hochstuhl. Das erweist sich insbesondere bei gemeinsamen Mahlzeiten als praktisch.

Schreibtisch: Der Mehrzweckturm überzeugt auch in seiner Schreibtischfunktion. Kinder können in komfortabler Sitzposition malen und spielen.

Lernturm von Montessori Toys individuell gestalten

Dieser multifunktionale Holzturm zeichnet sich durch einen modularen Aufbau aus. Das Basismodell bietet alle drei genannten Grundfunktionen, darüber hinaus lässt sich der Turm durch diverse Elemente erweitern. Dazu zählen unter anderem:

Baby-Schaukel

Schieferrutsche

Fähigkeitstafel

Baum des Lebens

Mit diesen und weiteren Extras verfügen Kinder über vielfältige Möglichkeiten zum spielerischen Lernen und zum Zeitvertreib. Auf der Ablagefläche können sie zusätzliches Spielzeug wie Bausteine und anderes nutzen.

Kinder am Alltag teilhaben lassen

Im Vordergrund dieses Lernturms steht der grundlegende pädagogische Ansatz, Kinder umfassend in das Alltagsleben zu integrieren. Sie sollen ihren Eltern auf Augenhöhe begegnen und bei vielfältigen Aktivitäten unmittelbar involviert sein: Dieses Einbeziehen beugt Frustration vor. Zugleich bietet der Aussichtsturm Eltern die Chance, ihren Nachwuchs im Blick zu behalten. Dieser Vorteil zeigt sich zum Beispiel beim Vorbereiten von Mahlzeiten: Mama oder Papa kann sich auf das Schneiden von Gemüse und Co. konzentrieren, ohne sich in kurzen Abständen nach den Kindern umdrehen zu müssen. Der Nachwuchs fühlt sich gleichzeitig ernst genommen. Das ist eine Win-win-Situation!

Aussichtsturm begleitet Kinder mehrere Jahre

Dieser Lernturm kommt bei Kindern zwischen etwa sechs Monaten und vier Jahren zum Einsatz. Im Laufe der Zeit sollten Eltern von den Zusatzoptionen Gebrauch machen: Die Extras wie die Fähigkeitstafel und den Baum des Lebens können sie auch nachträglich kaufen. Die lange Nutzungsdauer ist ein Pluspunkt: Viele Einrichtungsgegenstände und Accessoires für Kinder kommen nur wenige Monate zur Anwendung – bei einem Mehrzweckturm handelt es sich dagegen um ein nachhaltiges Produkt.

Montessori-Lernturm für vielfältige Zwecke

Für diesen Lernturm von Montessori Toys sprechen verschiedene Vorteile wie die Multifunktionalität, die ausgefeilte Konstruktion und die leichte Handhabung. Dank der langen Nutzungszeit lohnen sich die vergleichsweise hohen Kosten allemal.