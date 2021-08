Spannende Bauprojekte mit LEGO und anderen Klemmsteinen

Die Förderung von Kreativität und Fantasie ist gerade im Kindesalter eine ambitionierte Aufgabe für die Eltern. Mit ganz unterschiedlichen Ansätzen kann man aber recht schnell dabei helfen, dass die Kinder spielerisch lernen und ihre eigenen Ideen umsetzen können. Schon seit Jahrzehnten sind es vor allem die Klemmbausteine, die hier eine besondere Beliebtheit bei jungen und älteren Menschen haben. Mit ihnen lassen sich Bilder aus dem eigenen Kopf umsetzen und es ist darüber hinaus die perfekte Gelegenheit, gemeinsam an etwas zu spielen und so eine gute Zeit miteinander zu verbringen.

Tolle Ideen einfach umgesetzt – die Klemmbausteine

Dass die Klemmbausteine rund um Lego und andere Marken bis heute so einen Erfolg haben, liegt mit Sicherheit auch daran, dass es sie für die verschiedensten Altersstufen und somit für immer mehr tolle Ideen gibt, die umgesetzt werden können. Während die größeren Klemmbausteine bereits in jungen Jahren dabei helfen können, das allgemeine Gefühl für Motorik und Raumverständnis zu prägen, geht es bei den kleineren Bausteinen vor allem darum, dass man die Fantasie ein wenig schweifen lässt und somit einfach umsetzen kann. Dabei können die Eltern entweder Ideengeber spielen oder sich direkt an den Bauprojekten des Nachwuchses beteiligen.

Ein kleines Hindernis war in vielen Fällen der Preis für die Anschaffungen in diesem Bereich. Gerade die bekannteren Marken sind recht teuer und wer ein fertiges Set haben möchte, der muss hier und da ein bisschen tiefer in die Taschen greifen. Das ist allerdings nicht die einzige Option, wenn man dem Nachwuchs die Materialien für tolle Bauprojekte zur Verfügung stellen möchte. Statt fertige Sets zu kaufen und den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen, kann man sich auch Händler suchen, die ein umfassenderes Angebote für einzelne Steine haben. Eine gute Auswahl der LEGO Technic Einzelteile garantiert es zum Beispiel, dass die eigenen Ideen auch ohne eine Anleitung umgesetzt werden können.

Die Kosten für Einzelteile in einem größeren Paket sind deutlich geringer als die Kosten, die bei einem fertigen Set auf den Käufer zukommen würden. Das bedeutet auch, dass man sich in aller Ruhe eine riesige Sammlung an Steinen zusammenstellen kann, die im Anschluss völlig frei verwendet werden können. Das lohnt sich besonders in den Zeiten, in denen man die Kinder noch an das Thema heranführt und ihnen alle Freiheit für die Umsetzung ihrer Gedanken liefern möchte. Entsprechende Angebote lassen sich bei guten Händlern finden aber auch in vielen Fällen bei Ebay und ähnlichen Plattformen.

