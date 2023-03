Schmuck zum Muttertag: Die besten Geschenkideen

Eigentlich ist jeder Tag Muttertag – oder sollte es zumindest sein. Am zweiten Sonntag im Mai werden sämtliche Mütter der Welt ganz besonders geehrt, verwöhnt und beschenkt. So fragen sich viele Kinder und Kindeskinder, was sie der Mama Schönes zum Muttertag schenken können. Sie bringen ihr Frühstück ans Bett oder führen sie schön zum Essen aus. Als kleines Dankeschön wird dann meistens auch ein kleines Geschenk überreicht. Blumen, selbstgebastelte Geschenke, Parfum .. Möglichkeiten gibt es sehr viele. Was aber tatsächlich immer gut ankommt, ist Schmuck zum Muttertag.

Ein ganz besonderer Tag für die Mütter dieser Welt

In einigen europäischen Ländern, wie auch in den USA, in Australien und zudem in Japan, feiert man den Muttertag am zweiten Sonntag im Mai, das heißt, jedes Jahr an einem anderen Datum.

Im Vereinigten Königreich und in Irland fällt dieser Tag dagegen auf den vierten Sonntag in der Fastenzeit, das heißt, er wird zwischen März und April gefeiert. In vielen arabischen Ländern ist der Muttertag dagegen am ersten Tag im Frühling, das heißt, am 21. März. In den Balkanstaaten feiert man diesen Tag am 8. März.

Doch was haben all die Feste zum Muttertag weltweit gemeinsam? Ganz einfach: Die Tatsache, dass jede Mutter Wertschätzung verdient!

Schmuck zum Muttertag: Immer eine gute Idee

Ein schönes Schmuckstück sorgt eigentlich immer für leuchtende Augen und viel Freude. Dabei muss es nicht immer teuer oder pompös sein: Schmuck für den Muttertag gibt es für jeden Geldbeutel. Wichtig ist, dass der Geschmack der Mutter getroffen wird und es sich um eine persönliche Auswahl handelt.

Ob eine hübsche Halskette, ein paar funkelnde Ohrringe, einen Ring oder ein Armband: Sie gibt es in allen möglichen Farben, Aufmachungen und Stilen. Silber, Rot, Weiß oder Gold – Schmuck zum Muttertag ist immer eine gute Idee.

Welcher Schmuck zum Muttertag?

Gerade zu einem so besonderen Tag, wie dem Muttertag, möchte man etwas verschenken, das zum einen eine persönliche Note hat und zum anderen wertvoll ist. Was gäbe es da besseres als Schmuck zum Muttertag?

Schmuckstücke mit Gravur zum Beispiel eignen sich hierfür sehr gut. Diese finden ganz bestimmt ihren Ehrenplatz in der geliebten Schmuckschatulle der Mutter und werden besonders gerne getragen.

Herzanhänger, Namensketten und Damen-Armbänder mit zierlichen Gravuren sind zum Beispiel wunderbare Ideen für ein Muttertagsgeschenk. Auch zierliche Ringe oder Schlüsselanhänger zaubern der Mutter schnell ein Lächeln auf die Lippen.

Hier finden Sie den perfekten Schmuck zum Muttertag!

Besondere Steine zum Muttertag

Halsketten mit Geburtssteinen oder Sternzeichensymbolen sind ein beliebter Schmuck zum Muttertag, weil sie den Charakter und die Persönlichkeit der Beschenkten unterstreichen. Alternativ macht sich auch ein Geburtsstein-Armband wunderbar am Handgelenk: Hier entspricht jede Steinfarbe dem Geburtsmonat.

Welcher Schmuck es auch immer wird: Wichtig ist, dass das Geschenk von Herzen kommt und den Geschmack der gefeierten Mutter trifft. Ein Tipp: Sich am bestehenden Schmuck und Kleidungsstil der Mutter orientieren.