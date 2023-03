Ernährung bei Diabetes Alles essen, was gesund ist

Mehr als 8,5 Millionen Menschen leiden aktuell in Deutschland an Diabetes. Täglich kommen rund 1.600 neue Erkrankungen hinzu. So alarmierend die Zahlen auch sind: 95 Prozent haben Diabetes Typ-2, der sich auch über den Lebensstil gut beeinflussen lässt. Und noch eine gute Nachricht: Eine spezielle Diabetes-Diät gibt es nicht, Diabetiker dürfen alles essen. Aber ohne gesunde Ernährung ist eine gute Behandlung der Zuckerkrankheit auch nicht möglich. Der Ratgeber „Wie ernähre ich mich bei Diabetes?“ der Verbraucherzentrale zeigt, wie ein abwechslungsreicher und vollwertiger Speiseplan aussieht. Und wer die Blutzuckerwirkung von Mahlzeiten richtig einschätzt, kann viel fürs eigene Wohlbefinden tun.

Erklärt wird die Krankheit mit ihren vielen Gesichtern, Behandlungsziele und Therapien werden beschrieben sowie mögliche Folgeerkrankungen aufgezeigt. Im Mittelpunkt steht jedoch, wie sich Essen und Trinken mit Diabetes Typ-2 aktiv genießen lassen. Ein Schlüssel hierbei ist es herauszufinden, welche Ernährungsweise am besten zu den eigenen Vorlieben passt. Auch wie die Ernährung auf Reisen, im Alter oder während einer Schwangerschaft auf die Erkrankung hin ausgerichtet werden kann, zeigt ein eigenes Kapitel.

Erfahrungsberichte von Betroffenen und aktuelle Erkenntnisse zur Ernährungstherapie weisen den Weg in ein aktives und bewegtes Leben mit Diabetes. Außerdem bietet der Ratgeber Interviews mit Fachleuten, Checklisten sowie praktische Tipps. Der umfangreiche Rezeptteil von Apfelcrumble über Hähnchentopf bis Zucchinichips bereichert die Küche mit neuen, alltagstauglichen Ideen, die einfach nachzukochen sind.

Der Ratgeber „Wie ernähre ich mich bei Diabetes? Was nützt, was nicht – praktische Hilfen für den Alltag“ hat 240 Seiten und kostet 19,90 Euro, als E-Book 15,99 Euro.

Bestellmöglichkeiten:

Im Online-Shop unter www.ratgeber- verbraucherzentrale.de oder unter 0211 / 38 09-555. Der Ratgeber ist auch in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich.

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Internet: verbraucherzentrale.nrw