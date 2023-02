Rückruf: Gesundheitsgefahr – TK Maxx ruft Buchstützen aus Mineralkristallen zurück

TK Maxx informiert über den Rückruf der gelben Orpiment-Buchstützen aus Mineralkristallen, die im Zeitraum zwischen Juni und Oktober 2022 in TK Maxx Stores verkauft wurden. In Deutschland wurden 7 Stück an Kund*innen verkauft.

Wie das Unternehmen mitteilt, ist ein Mineral enthalten, welches Hautreizungen verursachen kann und giftig ist, wenn es verschluckt oder eingeatmet wird.

Bitte unbedingt aus Wohnräumen entfernen!

Schutzhandschuhe tragen, wenn das Produkt angefasst wird und in einer versiegelten Verpackung für die Rückgabe aufbewahren.



Betroffener Artikel

Artikel: Orpiment-Buchstützen aus Mineralkristallen

Die Artikelnummer auf dem Preisetikett und der Quittung lautet entweder 120556 oder 120573

Andere Buchstützen aus Mineralkristallen sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Falls sie das Produkt gekauft haben, bitte ab sofort nicht mehr verwenden und zu einem TK Maxx Store zurückbringen, um den vollen Kaufpreis erstattet zu bekommen.

Bitte Schutzhandschuhe tragen, wenn das Produkt angefasst wird und in einer versiegelten Verpackung für die Rückgabe aufbewahren.

Kundenservice

Weitere Fragen beantwortet der Kundenservice unter:

0211-88 223 267 / kundenservice@tkmaxx.de

Kundeninformation >

Produktabbildung: TK Maxx