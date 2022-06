Glasmöbel mit Kindern – das sollten Sie beachten

Glasmöbel in einem Haushalt mit Kindern sind ein No-Go? Nein, das stimmt so nicht! Denn die Trendmöbel finden unter Berücksichtigung einiger wichtiger Aspekte in jedem Haushalt ihren Platz. Sie und Ihr Nachwuchs müssen also keineswegs auf die zeitlosen Design-Klassiker verzichten. Lesen Sie hier, was bei Glasmöbeln mit Kindern zu beachten ist.

Glasmöbel sind nichts fürs Kinderzimmer

Prinzipiell sind Glasmöbel in Haushalten mit Kindern kein Problem, im Kinderzimmer haben sie jedoch nichts verloren. Denn dieser Raum sollte komplett auf die Bedürfnisse Ihres Nachwuchses ausgerichtet sein. Sohnemann und Töchterchen müssen sich hier austoben und ausgelassene Stunden beim Spielen verbringen können. Dabei sind sie nicht immer unter Aufsicht.

Der Raum muss vor allem praktisch sein und dem Kind gefallen. Er sollte eine Wohlfühloase und ein gemütlicher Rückzugsort sein. Designer-Möbel aus Glas passen nicht unbedingt in dieses Konzept. Noch dazu sind sie je nach Bauart um einiges empfindlicher als andere Kindermöbel und bergen daher zu viele Gefahren. Robustere Möbelstücke, zum Beispiel aus Massivholz, sind hier eindeutig die bessere Wahl.

Möbel aus Glas gekonnt platzieren

Viel besser eignen sich die trendigen Designmöbel als stilvolle Akzente in Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Esszimmer oder im Eingangsbereich. Glasvitrinen und -schränke bieten einen idealen Aufbewahrungsort und stellen die darin platzierten Gegenstände gekonnt in Szene.

Doch Vorsicht: Glasmöbel haben häufig scharfe Kanten und sind je nach Licht nicht ganz so gut sichtbar. Stehen Möbel aus Glas mitten im Raum, können beim Spielen und Toben schnell einmal Missgeschicke passieren, da sie schlichtweg übersehen werden.

Wie alle anderen Möbel sollten Sie Glasmöbel gut sichern. Denn besonders Kleinkinder wollen am liebsten hoch hinaus und verwenden alles Mögliche zum Klettern – selbst vor Schränken und Regalen machen sie oftmals keinen Halt. Damit es hier nicht zu einem Unfall kommt, müssen die Möbel stabil und sicher montiert werden. Eine weitere Option sind Hängeschränke für die Wand. Diese werden fix an der Wand montiert und können bei Bedarf auch außerhalb der Reichweite des Kindes aufgehängt werden.

Verletzungsgefahr minimieren

Da Möbel aus Glas nicht so gut sichtbar und noch dazu empfindlich sind sowie meist scharfe Kanten aufweisen, müssen in einem Haushalt mit Kindern zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Folgende Vorkehrungen helfen dabei, das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Möbel aus Sicherheitsglas sind deutlich widerstandsfähiger als gewöhnliches Glas.

Splitterschutzfolie hält das Glas im Falle eines Bruchs zusammen.

Farbige und satinierte Glasscheiben machen die Glasmöbel besser sichtbar.

Glasmöbel lassen sich sehr gut mit anderen Materialien kombinieren und werden so robuster und sicherer.

Sollte dann doch einmal ein Missgeschick passieren und ein Glasmöbelstück zu Bruch gehen, heißt es schnell handeln. Entfernen Sie Scherben sofort und halten Sie den Nachwuchs auf Abstand, bis die letzte Scherbe entfernt wurde.

Zuverlässige Tipps für die Glasmöbelreinigung

In einem Alltag mit Kindern wird viel geputzt, denn die kleinen Entdecker experimentieren mit den unterschiedlichsten Materialien und machen dabei keinen Halt vor Wänden, Möbelstücken und Co. Glas ist dabei besonders anfällig für Schmutz, denn schon die kleinsten Fingerabdrücke sind auf diesem Material gut sichtbar.

Das ist aber noch lange kein Grund, um zu verzweifeln, denn mit der richtigen Pflege sind Möbel aus Glas im Handumdrehen wieder sauber. Grundsätzlich haben Sie immer die Wahl zwischen natürlichen Hausmitteln und den deutlich aggressiveren chemischen Putzmitteln. Zitronensaft ist beispielsweise ein ideales Naturmittel für die Reinigung von Glasmöbeln. Hin und wieder braucht es dann aber doch etwas kräftigere Putzmittel.

Aber Achtung: Chemische Reinigungsmittel enthalten gegebenenfalls Gefahrstoffe. Um Vergiftungsunfälle o.ä. zu vermeiden, müssen Sie gefährliche Stoffe im Haushalt unbedingt sicher aufbewahren. D.h. sie müssen außer Reichweite von Kindern und an einem geschützten Ort gelagert werden.

Folgende Dos und Don’ts sollten Sie bei der Glasreinigung immer beachten:

Dos Don‘ts ✓ Reinigung mit einem weichen Lappen oder Küchentuch ✓ als Reinigungsmittel eignet sich am besten Glasreiniger ✓ Stahlwolle bei besonders hartnäckigen Flecken verwenden ✓ Mikrofaser- oder Baumwolltuch für den Feinschliff verwenden ✓ Hausmittel hochchemischen Putzmitteln vorziehen ✘ Glas nie trocken reinigen ✘ keinen Staubsauger zur Reinigung verwenden ✘ satiniertes oder lackiertes Glas nie mit Stahlwolle putzen

Glasmöbel bei Kindern? Ja, aber mit Vorsicht!

Sie sehen, Kinder schließen Glasmöbel nicht unbedingt aus. Sie müssen die Einrichtung mit den Designer-Möbeln lediglich gekonnt angehen. Machen Sie aus dem Kinderzimmer eine glasmöbelfreie Zone und achten Sie in den anderen Räumen auf ausreichend Sicherheit. So können Sie ohne weiteres Ihre liebsten Sammlerstücke in einer Glasvitrine ausstellen oder das Abendessen auf einem Glas-Esstisch servieren, während Ihr Kind fröhlich und ausgelassen spielt.