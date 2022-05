Motorikwürfel für Babys – Unterstützung bei der frühkindlichen Entwicklung

Wenn Sie sich für ein Babyspielzeug entscheiden, dann sollte es interessant für das Baby sein. Ein Aktivitäts- oder auch Motorikwürfel ist hier eine gute Wahl. Diese Würfel bieten viel zu entdecken und eine vielzahl von Aktivitäten an. So wird schon von Klein auf das heranwachsende Gehirn auf verschiedene Weise stimuliert. So wird das Erlernen von Schlüsselfähigkeiten wie Zählen, Farberkennung und sogar räumliches Denken gefördert.

Motorikwürfel für Babys bieten eine Vielzahl von Aktivitäten

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Motorikwürfel darauf, einen Würfel aus Holz auszuwählen. Holzspielzeug ist nachhaltig, langlebig und ideal für das Spiel und die Entwicklung Ihres Kindes! Es gibt sie mit allen möglichen Spielvarianten, etwa kleinen Tierchen, Kugeln, Zahlen und Figuren und manchmal sogar mit einer Lernuhr.

Meist werden sie als „5-in-1-Aktivitätszentrum“ bezeichnet, da jede Seite des Würfels eine andere Spielmöglichkeit für Ihr Baby hat. Aufgrund der Vielfalt der Aktivitäten wird Ihr Baby stundenlang spielen!

Spielerisch lernen

Die Gleitkugeln können zum Zählen und Benennen von Farben dienen! Es können aber auch Vergleiche versucht werden. Fragen Sie zum Beispiel: „Gibt es auf der einen Seite mehr orange Perlen als auf der anderen?“

Viele Motorikwürfel für Babys haben eine Lernuhr, mit der Ihr Kind spielen kann! Sie können an ihrer Feinmotorik arbeiten, indem sie die Zeiger der Uhr starten und stoppen, während sie lernen, die Zeit abzulesen.

Einige Motorikwürfel besitzen einfache Zahnräder. So lernen Kinder wie die Dinge zusammenspielen. Zahnräder, die sich mit- und ineinander drehen, sind ein großartiges Beispiel für dieses Zusdammenspiel der Dinge. Spielen Sie mit den Zahnrädern, zeigen Sie Ihrem Baby, wie man sie bewegt, und beobachten Sie, wie es den Spaß am Spielen entdeckt!

Wie die Zahnrad-Aktivität haben Motorikwürfel für Babys immer eine Seite, die sich auf Formen und Sortieren konzentriert! Ihr Kind beginnt Formen zu verstehen und wie bestimmte Formen nicht zusammenpassen. Das Kind lern dabei spielerisch, dass Formen und Figuren zusammenpassen oder eben nicht.

Zu Beginn ist aber meist die Oberseite des Motorikwürfels am interessantesten. Oft sind dort nämlich die Motorikschleifen oder auch Perlenlabyrinthe. Das Kind kann dort Holzkugeln oder geometrische Figuren über die verschiedenfarbigen Schleifen schieben. Dies ist oft der absolute Baby-Favorit!

Der Motorikwürfel ist eine leistungsstarke Lernressource für Babys

Motorikwürfel, egal ob groß oder klein, fördern die Grundvoraussetzungen für Zähl- und Mathematikfähigkeiten und entwickeln gleichzeitig die Farb-, Muster- und Formerkennung, die Hand-Auge-Koordination, die Feinmotorik und die Fähigkeiten zur Problemlösung und bietet viele verschiedene Spielmöglichkeiten in einem!

Einer der vielen Vorteile eines Motorikwürfels ist, dass auch mehr als nur ein Baby damit spielen kann. Die verschiedenen Seiten ermöglichen ein gleichzeitiges Spielen, während der Fokus auf der Aktivität liegt und nicht unbedingt darauf, dass beide Kinder genau dasselbe tun

Wenn sich Ihre Babys jedoch dafür entscheiden, mit derselben Seite zu spielen, lernen sie gemeinsam die Basis für Teamarbeit und Teilen.

Sicher und einfach zu verstauen

Eltern sollten sich mehr auf die Bedürfnisse des Kindes fokussieren. Umso besser, wenn ein Spielzeug schnell und einfach aufzuräumen und aufzubewahren ist.

Die besten Baby Motorikwürfel bestehen aus hochwertigem Holz, leuchtenden, ungiftigen Farben und glatten Oberflächen! Es ist immer wichtig, die Langlebigkeit eines Spielzeugs im Auge zu behalten und nicht einen gerade aktuellen Spielzeugtrend.

Die Fähigkeiten, die Ihr Kind durch einen Motorikwürfel entwickelt, sind Fähigkeiten, an denen Babys für immer arbeiten müssen, ob jetzt oder in zukünftigen Generationen! Wenn Sie jetzt einen Aktivitätswürfel kaufen, investieren Sie in ein Spielzeug, das viele Jahre hält!

Für Kinder zählt nicht Masse an Spielzeug, sondern ob es interessant ist. In vielen Kinderzimmern stapeln sich unendlich viele Spielzeuge, die nach einmaligem Gebrauch kein Interesse mehr finden.

Motorikwürfel aus Holz für Kinder ab 1 Jahr

Die Hauptzielgruppe für Motorikwürfel sind Einjährige. Daher ist der Motorikwürfel für Babys eine großartige Option, wenn Ihr Kind im Wesentlichen sein eigenes Selbstbewusstsein erforscht, spielt und Fähigkeiten wie das Erkennen von Farben und Formen aneignet!

Motorikwürfel aus Holz können auch früher und später als ein Jahr verwendet werden! Wenn es um die Entwicklung von Kindern geht, ist jedes Kind anders. Die Vorstellung, dass Kinder einem bestimmten Zeitplan folgen müssen ist längst überholt. Kinder brauchen Zeit.

Selbst wenn Ihr Kind älter wird, können Sie immer noch einen Aktivitätswürfel als Hilfsmittel verwenden, um Ihrem Kind zu helfen!

Mit Sicherheit ein ideales Geschenk!

Großeltern oder Freunde und Bekannte wissen oft nicht, was sie bei einem Besuch für das Kind mitbringen sollen. Motorikwürfel sind ein ideales Geschenk- Ideal zum Lernen und Entwickeln. Ohne Zweifel ist ein Motorikwürfel für Babys oft eines der beliebtesten Spielzeuge für kleine Kinder! Es ist multidimensional mit einer nahezu endlosen Menge an Spielmöglichkeiten.

Ihr Kind wird nicht nur viel Zeit damit verbringen, sondern für den Rest seines Lebens davon profitieren.

Wichtig: Wie bei allen Spielzeugen für Kleinkinder sollten Eltern nach dem Spielen die jeweiligen Spielzeuge genau auf Beschädigungen oder Ablösungen hin untersuchen!