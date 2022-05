Trend Diamond Painting – Beschäftigungsmöglichkeit für ganze Familien

Der Trend Diamond Painting ist bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt und zugleich eine Beschäftigungsmöglichkeit für die ganze Familie. Es gibt eine große Auswahl an unterschiedlichsten Motiven. Wer Interesse hat, kann online ein Diamond Painting kaufen und bekommt das ganze Zubehör dazu geliefert.

Bei Diamond Painting gibt es eine enorme Auswahl an Motiven, von Tieren über Natur, Landschaften, Blumen, Cartoons – sogar ein eigenes Foto als Diamond Painting kann gestaltet werden. Dieses Hobby fördert die Konzentration, die Koordination und das räumliche Denken. Vor allem hat sich die Diamantenmalerei bei eher nervösen Kindern bewährt, um zu beruhigen.



Diamond Painting schnell erklärt und was zu beachten ist

Wer Malen mit Zahlen kennt, weiß ungefähr wie Diamond Painting funktioniert. Das Prinzip ist fast dasselbe mit nur einigen Abweichungen. Es werden dabei kleine Glitzersteinchen, die „Diamanten“ auf eine selbstklebende Leinwand gesteckt. Das klingt sehr einfach, aber es ist gibt doch einiges zu beachten:

a) Die vielen kleinen Einzelsteine könnten manche Kinder am Anfang überfordern, denn die Aufgabe dir vor ihnen liegt sieht enorm aus. Geduld und Ausdauer ist gefragt. Je nach Alter sollte auf den Schwierigkeitsgrad des Motivs geachtet werden.

b) Das Spiel ist für Kleinkinder nicht geeignet, denn sie könnten die winzigen Steinchen verschlucken. Auch die Frustrationstoleranz kommt mit diesen kleinen Teilchen nicht zurecht. Es sollte für eine sichere Arbeitsumgebung gesorgt sein, damit die kleinen Steinchen nicht überall herumliegen.

c) Am besten am Rand des Bildes anfangen und die Klebefolie nur schrittweise lösen. Wird die Folie schon vorher zu viel gelöst, haften irgendwann die Steinchen nicht mehr und das Wunschmotiv lässt sich nicht vollenden.

Worauf achten bei Diamond Painting für Kinder?

· Anfangs eine kleinere Vorlage und ein einfaches Motiv wählen.

· Kinder sollten ihre Lieblingsmotive selber wählen können.

· Diamond Painting gelingt anfangs mit runden Steinen besser.

· Zu Beginn darauf achten, dass nicht zu viele Steine zu bearbeiten sind.

· Die passenden Hilfsmittel für Kinder wählen.

· Auf die Altersempfehlung des Herstellers achten hilft immer.

Fazit

Abgesehen von Kleinkindern haben alle Spaß an diesem Hobby, auch Erwachsene. Aber am Anfang lieber klein anfangen und einem Set mit wenigen Diamanten. Auch die Motivgröße ist zu Beginn wichtig. Bilder der Größe 30 x 40 sind schon zu groß. Sind es anfangs zu viele Steine, mitunter 20.000 – die verklebt werden müssen, kann es schnell zu Frust kommen. Wichtig bei diesem Hobby ist die Geduld, denn die Fertigung des Bildes kann Wochen oder Monate dauern, je nach Arbeitseinsatz.