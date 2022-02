Escape Room Unterhaltung gibt es jetzt auch online

Die Corona Pandemie hat nicht nur Gaststätten und Restaurants getroffen, sondern auch Anbieter von Escape Rooms. Viele Escape Room Anbieter mussten vorübergehend oder komplett schließen.

Wenn Sie dennoch nicht auf einen spannenden Escape Room Abend verzichten möchten, sind Sie hier genau richtig. So werden Ihnen spannende Krimispiele für zu Hause und Escape Games online zur Verfügung gestellt. Somit brauchen Sie sich auch keine Gedanken um Schutzverordnungen oder um den Impfstatus einer Person machen.

Stattdessen können Sie von zu Hause aus spannende Rätsel lösen und währenddessen viel Spaß haben. Das ist aber noch nicht alles. Schließlich haben Sie auch die Möglichkeit einen klassischen Escape Room Abend, vor Ort, zu genießen.

Krimispiele mit Liebe zum Detail

Die Krimispiele mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Dabei wird darauf geachtet, dass der Spaß nicht zu kurz kommt, aber gleichzeitig anspruchsvolle Rätsel geboten werden. Einige der Escape Room Spiele gibt’s bereits für Personen ab 8 Jahre, andere Spiele gibt es für Personen ab 12 Jahre.

In den rundenbasierten Krimispielen werden vielfältige Delikte aufgeklärt. Dabei geht es manchmal auch um Morddelikte. Die Geschichten gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück und auch Delikte, die in der modernen Zeit passiert sind, müssen selbstverständlich aufgeklärt werden.

Daneben gibt es Online Escape Room Spiele für den Online Browser. Dabei gibt es Elemente des Rollenspiels und knifflige Rätsel, die gelöst werden müssen. Das ist ideal für Personen, die sich aufgrund des Impfstatus, einer akuten Corona Erkrankung oder aber aus gebotener Vorsicht, nicht mit mehreren Menschen treffen möchten. Übrigens, die Escape Games gibt es auch als Boxed Edition zur Miete. Viele Escape Games basieren auf Trilogien, sodass es immer drei Rätsel sind.

Zahlreiche Spiele mit neuen Versionen

Aufregende Escape Room Abende leben nicht nur von spannenden Rätseln, sondern auch von einer thematischen Vielfalt, die die Spieler begeistert. Aus diesem Grund werden Ihnen viele verschiedene Varianten zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Escape Ruhrgebiet Edition mit dem Rubin von Essen, die für Personen ab 12 Jahre geeignet ist. Klären Sie einen spannenden Fall, in einer der größten Städte des Ballungsgebietes. Daneben gibt es das Escape the Virus Komplettpaket, genauso wie die Escape the Lost Trilogie.

Außerdem wird eine JGA Edition angeboten und unter anderem Escape for Christmas. Auch Unternehmen können Spaß haben. Ein Escape Room Abenteuer für die Firmenfeier kommt immer gut an. Wer sich erst einmal mit Escape Games befassen möchte, kann versuchen, es über eine Gratis Demo zu nutzen.