Kreative Wohnideen

Sie wollten sich schon immer den Traum vom Tiny House erfüllen? Doch jetzt haben Sie Ihr erstes Kind und haben das Gefühl, dass ein Tiny House nicht mehr passend für Ihre Familie ist? Wir verraten Ihnen, wie Sie trotz Kind und wachsender Familie sich den Traum vom Tiny House erfüllen können.

Layout umdenken

Wenn Sie Ihr Tiny House komplett selber bauen, können Sie voll und ganz entscheiden, wie das Layout Ihres zukünftigen Zuhause aussehen soll. Ein Tiny House muss nicht immer mit einem Loft als Schlafzimmer gebaut werden. Stattdessen, können Sie das Haus so entwerfen, dass das Schlafzimmer ebenerdig ist und alles auf der gleichen Etage zu finden ist. So ist es natürlich einfacher, das Kinderbett in der Nähe des Elternbettes stehen zu haben und auch Nachts mit Baby durch das Haus zu laufen. Wenn Sie dafür erst einmal eine steile Treppe oder sogar Leiter herunterklettern müssen, kann dies etwas schwieriger sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Tür zum Schlafzimmer schließen können, wenn Ihr Kind einen Mittagsschlaf macht oder Abends schon im Bett liegt, Sie aber noch reden oder Fernseher gucken wollen. Mit einem Loft kann sich das etwas schwieriger gestalten, da Lofts oft offen designt sind. Wenn Sie sich aber ein Tiny House überhaupt nicht ohne ein Loft vorstellen können, gibt es auch hierfür Möglichkeiten.

Kreative Loftmöglichkeiten

Seien Sie ehrlich. Die größte Sorge, die Sie haben ist, dass Ihr Kind vom Loft runterfällt. Natürlich sollten Sie sich darüber Gedanken machen, aber dies ist noch lange kein Grund dafür den Traum vom Tiny House auf Eis zu legen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie Ihr Loft Baby und Kleinkind sicher machen können. Für die erste Variante sollte Ihr Loft größer sein, als Bettbreite. Eigentlich bauen Sie so etwas wie eine zweite Etage, Sie können nur nicht stehen. Durch die zweite Etage, haben Sie allerdings mehr Platz und können nicht nur Ihr Bett, sondern auch ein kleines Zimmer für Ihr Kind bauen. Die Öffnung der Leiter oder Treppe kann dann prima mit einer Klappe, die Sie öffnen und schließen können, abgesichert werden. So kann Ihr Kind problemlos herumkrabbeln, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen. Wenn Sie ein Loft auf der einen Seite des Tiny Houses haben und ein Loft auf der anderen Seite, können Sie diese mit einem Netz verbinden. Es gibt zahlreiche Sicherheitsnetze, die stark genug sind, sodass Sie und Ihre Kinder dort drüber laufen können. Mit kräftigen Spenglerschrauben wird das Netz in der Wand gehalten, sodass es sicher und stark ist. Wenn Ihre Kinder älter sind, bringt dieses Netz auch noch eine spielerische Note in Ihr Haus. Denn Kinder können wunderbar darauf hüpfen und spielen. Natürlich können Sie aber auch beide Varianten des Layouts, also ebenerdig und Loft miteinander verbinden.

Das ultimative Design

Sie möchten auf nichts verzichten? Gestalten Sie Ihr Tiny House so, dass Sie ein Schlafzimmer unten haben und ein oder zwei Lofts bauen. Für den Anfang können Sie und Ihr Kind beide untern schlafen, um die Bedürfnisse des Kindes besser handhaben zu können. In dieser Zeit können Sie eines der Lofts beispielsweise als Büro benutzen oder Gästezimmer. Wenn Ihr Kind dann älter ist und ein eigenes Kinderzimmer braucht, können Sie eines der Lofts dazu umfunktionieren. Natürlich geht die Sicherheit Ihrer Kinder immer noch vor und so können Sie die Leiter oder Treppe, die zum Kinderzimmer führt mit sicheren und kräftigen Spenglerschrauben befestigen. Mit diesem Design haben Sie nicht nur Platz für ein Kind, sondern auch für mehrere, wenn Sie den Wunsch haben, Ihre Familie zu vergrößern. So können Sie natürlich frei wählen, ob Sie irgendwann eines der Lofts zu Ihrem Schlafzimmer machen und das Kinderzimmer unten gestalten. Es gibt zahlreiche kreative Ideen, wie Sie ein Kinderzimmer für zwei, drei oder sogar vier Kinder gestalten können und das alles in einem Tiny House!

Verabschieden Sie sich nicht von Ihrem Traum eines Tiny Houses, sondern genießen Sie diesen Lebensstil auch mit Ihren Kindern.