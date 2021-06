Destinationen für den Schüleraustausch – wer die Wahl hat, hat die Qual

Sobald Schüler und Eltern die Entscheidung getroffen haben, einen Schüleraustausch zu planen, steht die erste schwere Frage an: Wohin soll es gehen???

Für einige Schüler ist es einfach, haben sie doch schon immer davon geträumt den American Way of Life an einer High School in den USA zu erleben oder die rote Erde im Outback Australiens mit all seinen speziellen Tierarten zu bewundern. Für andere aber ist die Auswahl einfach zu groß und die Entscheidung schwer.

Wir bieten im Folgenden ein paar Ideen, nach welchen Kriterien Jugendliche ihr ideales Gastland für den Schüleraustausch auswählen können und stellen ihnen die beliebtesten Destinationen vor.

Welche Kriterien sind bei der Auswahl entscheidend

Ein ganz entscheidender Faktor bei der Auswahl des Gastlandes ist die Fremdsprache, die vertieft werden soll. Hierbei sind nicht nur die Vorkenntnisse wichtig, sondern auch ob Interesse an der Sprache vorhanden ist. Eine Sprache, der man wenig Interesse entgegen bringt, lernt sich schwerer, was den Austausch stark beeinträchtigen kann. Englisch ist hier für die meisten Austauschschüler die erste Wahl, aber auch exotischere Sprachen werden immer beliebter. Hierbei empfiehlt es sich im Vorfeld Kurse zu machen, um bereits mit Grundkenntnissen in den Schüleraustausch zu starten.

Hat man sich für die Wunschsprache entschieden, wird die Auswahl der Zielländer bereits kleiner.

Ein Schüleraustauch heißt nicht nur die Landessprache zu vertiefen, sondern auch Land und Leute kennenzulernen. Das Interesse an einer bestimmten Kultur oder an einem Land kann daher auch Einfluss nehmen auf die Auswahl des Gastlandes.

Ein nicht unbedeutender Faktor ist das finanzielle Budget. Wenn eine Reise an andere Ende der Welt nach Neuseeland nicht realistisch ist, sind europäische Ziele wie England und Irland sehenswerte Alternativen. Es lohnt sich aber im Vorfeld Stipendien-Möglichkeiten auszuloten, bevor man den Traum von weiter-entfernten Reisezielen aus finanziellen Gründen verwirft.

USA – das Mutterland des High School-Aufenthaltes

Wer das Wort „Schüleraustausch” oder „High-School Year“ hört, denkt automatisch an Amerika. Frühe Aufenthalte in den USA haben das Image vom Schüleraustausch stark geprägt. Das Land ist auch heute nach wie vor das beliebteste für den Austausch. Trotz vieler Klischees und Bilder die uns suggerieren, es gibt „das High-School-Erlebnis“, ist Amerika ein Land mit vielen Facetten, Regionen, Kulturen und auch Klimazonen. Schüler sollten sich daher im Vorfeld anschauen, welchen Staat oder welche Region und Lebensart sie kennenlernen wollen während dem Auslandsjahr. Ist die Auswahl gefallen, gibt es eine Vielzahl an Organisationen, die einen Schüleraustausch in den USA anbieten.

Englisch Lernen – nah und fern

Zum Englisch-Lernen muss man nicht in die USA. Es stehen unzählige Länder auf fast allen Kontinenten zur Auswahl. Für wen die Nähe nach Deutschland wichtig ist oder das Auslandsjahr zeitlich begrenzt, der wird in England oder Irland eine unvergessliche Zeit erleben.

England ist nicht nur auf Grund seines exzellenten Schulsystems sehr beliebt bei Austauschschülern, bietet die Insel doch wunderschöne Landschaften und Städte, eine interessante Kultur und gastfreundliche Menschen. Nicht immer, muss man in die Ferne schweifen.

Viele Schüler wünsche sich aber ein Jahr am anderen Ende der Welt zu verbringen und landschaftlich und kulturell ganz neue Einblicke zu bekommen. Auch hier ist die Auswahl riesig mit Neuseeland, Australien und Kanada als beliebteste Beispiele.

Auch wenn sich beide Länder am selben Ende der Welt befinden, ist ein Schüleraustausch in Australien nicht gleich einem Auslandsjahr in Neuseeland. Beide Länder bieten aber eine unvergleichliche Tier-und Pflanzenwelt, Traumstrände und sehr offene und liebenswerte Menschen.

Abseits englischer Pfade

Natürlich gibt es noch so viele andere Sprachen, die sich für einen Schüleraustausch anbieten und deren Kenntnisse Türen auf der ganzen Welt öffnen. Eine solche Weltsprache ist Spanisch. Auch hier gibt es nahe Ziele wie Spanien und eine ganze Reihe fernerer Ziele wie Länder Mittel-und Südamerikas.

Auch Französisch zieht viele Schüler ins Ausland, wobei Frankreich die Liste anführt. Ein Auslandsjahr in Frankreich bietet nicht nur die berühmten kulinarischen Spezialitäten, sondern auch eine reiche Kultur und freundliche Menschen, die es leicht machen sich einzuleben.

Wer die französische Sprache vertiefen möchte, aber auch das Abenteuer sucht, der wird während einem Austausch in Kanada fündig. Das Land Nordamerikas begeistert Schüler nicht nur durch seine atemberaubende Natur, sondern macht den Austausch auch aus schulischer Sicht sehr wertvoll. Nicht umsonst ist Kanada bekannt für sein herausragendes Bildungssystem.

Die Liste an Ländern und Sprachen ist in Wirklichkeit noch viel länger und wächst ständig. Die globale Verknüpfung und die zunehmende Zahl an Organisationen, machen den Schüleraustausch leichter, aber damit auch die Auswahl schwerer.

Ein unvergleichbares und prägendes Erlebnis wird der Austausch aber auf jeden Fall – egal wo die Reise hingeht.