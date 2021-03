Campingurlaub mit der ganzen Familie – Wie hygienisch ist das für die Kinder?

Immer mehr Familien wenden sich vom klassischen “Hotel Urlaub” ab und sehnen sich nach Natur. Deshalb gewinnen Camping Urlaube zunehmend an Beliebtheit. Trotzdem sind Eltern oft abgeneigt, weil sie sich nicht sicher sind wie hygienisch denn so ein Campingurlaub ist. Doch wie genießt man den Campingurlaub und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Kinder nicht von Infektionen heimgesucht werden? Das und vieles mehr erfahren Sie in diesem Artikel.

Die schmutzigsten Orte identifizieren

Die öffentliche Campingtoilette

Als erstes sollten Sie wissen welche Orte denn am unhygienischsten sind. In den meisten Fällen sind die Campingtoiletten sehr sauber, in manchen Fällen auch nicht. Besonders aufpassen sollte man in den Toiletten der Anlagen deshalb, weil man sich diese mit fremden Menschen teilt. Deshalb ist es ratsam sich eine tragbare Campingtoilette anzuschaffen. Der Nachteil ist hierbei, dass man dadurch weniger Stauraum im Auto hat.

Die Dusche

Besonders in den öffentlichen Campingduschen ist Vorsicht angebracht. Zwar gibt es für Betreiber der Campinganlage Hygienevorschriften, die aber leider bnicht immer auch eingehalten werden. Man kann hier oft Rückstände wie Haare etc. finden. Ähnlich wie bei der Campingtoilette gibt es auch tragbare Campingduschen für Familien die sich nicht unbedingt diesen Ort mit Fremden teilen möchten.

Die Wildnis

Je nachdem wo Sie gerade Urlaub machen, sollte der Insektenschutz nicht außer Acht gelassen werden. Sie sich vor Parasiten schützen. Es mag zwar selten vorkommen, doch es besteht weiterhin die Gefahr sich von Blutegel, Mücken oder Zecken belästigen zu lassen. Achten Sie also vor der Abfahrt darauf, dass Sie die nötigen Mittel gegen Parasiten haben.

Am Picknick Tisch

Picknick Tische sind oft aus Holz. Dieses Material kann jede Menge Flüssigkeit aufsaugen. Ganz egal ob Regenwasser, Bier oder Cola. An Ihrem Tisch hat mit Sicherheit schonmal jemand eines dieser Getränke oder andere Nahrungsmittel umgekippt. Achten Sie also darauf, dass Ihre Nahrungsmittel niemals im direkten Kontakt mit dem Tisch kommen. Halten Sie auch immer eine Flasche Desinfektionsmittel und Feuchttücher griffbereit. So können Sie den Tisch vor dem Essen wenigstens etwas reinigen.

Bild/er: chulmin park auf Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0