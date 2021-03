Private Versicherungen für den Nachwuchs – Das ist wichtig

Alle Eltern sind besorgt um die Unversehrtheit ihres Nachwuchses. Der Wunsch nach einer guten Absicherung ist aus dieser Sicht zu gut nachvollziehbar. Durch die hohe Emotionalität des Themas geht jedoch bisweilen der Blick dafür verloren, welche Policen wirklich sinnvoll sind, und auf welche getrost verzichtet werden kann. In diesem Artikel wollen wir einen Überblick zu diesem Thema liefern.

Die Haftpflichtversicherung

Die Haftpflichtversicherung ist für jeden Menschen ein zentraler Anspruch. Gerade im Kindesalter ist es immer möglich, dass das Kind einer anderen Person Schaden zufügt. In diesem Fall müssten bisweilen hohe Schmerzensgeld- und Schadenersatzforderungen beglichen werden, die das finanzielle Potenzial des eigenen Haushalts in vielen Fällen deutlich übersteigen.

Die private Unfallversicherung

Ein Unfallversicherer sorgt für die nötige Absicherung, wenn nach einem Unfall ein dauerhafter Schaden zurückbleibt. Unabhängig davon, wo der Unfall genau passiert, gilt folglich der Schutz der Versicherung. Die Schwere der Invalidität ist wiederum das entscheidende Kriterium, wenn es um die Höhe der Leistung geht. Im Falle von Kindern und Jugendlichen kann es außerdem sinnvoll sein, über eine Unfallrentenversicherung nachzudenken. Denn sie zahlt anstatt einer einmaligen Summe eine lebenslange monatliche Rente aus. Zum Glück sind derart schwere Folgen eines Unfalls in der Praxis sehr selten. Ein Überblick mit passenden Angeboten ist hier zu finden.

Absicherung im Verein

In Deutschland gehen nach wie vor viele Kinder und Jugendliche einem Hobby im Verein nach. Besonders bei sportlicher Betätigung ist ein stets Verletzungsrisiko vorhanden. Aus diesem Grund ist es heute üblich, dass Vereine über eine Gruppenversicherung verfügen. Hierbei handelt es sich um eine Police, über die am Ende alle Mitglieder abgesichert sind. Der Unfallschutz gilt in der Folge bei allen Veranstaltungen, die über den Verein stattfinden. Dies gilt sowohl für das wöchentliche Fußballtraining, wie auch für die Jahresfeier.

Ein Manko dieser Form der Absicherung liegt vor allem in der Höhe der Leistungen begründet. Um die laufenden Kosten für einen Verein erschwinglich zu halten, ist diese in der Regel klar begrenzt. Bei besonders schweren Vorfällen kann es aus dem Grund vorkommen, dass die Gruppenversicherung nicht mehr das gewünschte Maß an Absicherung bieten kann und sich der Blick stattdessen auf andere Alternativen richten muss.

Die Kinderinvaliditätsversicherung

Ein weiterer Faktor, der beim Wunsch nach einem umfassenden Versicherungsschutz für Kinder im Auge behalten werden sollte, ist die Kinderinvaliditätsversicherung. Hierbei handelt es sich um ein Angebot, das nicht allein die Möglichkeit bietet, unfallbedingte Invalidität zu versichern. Auf der anderen Seite werden die finanziellen Folgen einer Krankheit im Rahmen einer monatlichen Rente abgemildert.

Für viele Familien in Deutschland ist die Suche nach einer geeigneten Versicherung am Ende des Tages auch eine finanzielle Frage. Per se steht nur ein begrenztes Budget zur Verfügung, welches zu diesem Zweck eingesetzt werden kann. Umso wichtiger erscheint es, die unterschiedlichen Alternativen frühzeitig zu betrachten und eine gut durchdachte Entscheidung zu fällen. Dies steigert die Wahrscheinlichkeit, dass am ende des Tages ein Verhältnis von Preis und Leistung zustande kommt, das den eigenen Vorstellungen entspricht. Unter dem Strich bleibt dann noch zu hoffen, dass die abgeschlossenen Policen zwar ein gutes Gefühl verschaffen, letztlich aber nie in Anspruch genommen werden müssen.

Bild/er: Gerd Altmann auf Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0