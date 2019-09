28. Weltkindertag-Fest in Köln – „Wir Kinder haben Rechte!“

Ein Tag voller Erlebnisse für Jung und Alt: das 28. Weltkindertag-Fest in Köln

Miteinander Zeit verbringen, Spaß haben, sich informieren: Das Kölner Weltkindertag-Fest lädt am 22. September 2019 unter dem diesjährigen Motto „Wir Kinder haben Rechte!“ alle Kinder und ihre Familien in die Kölner Innenstadt ein. Knapp 70 Kinder- und Jugendinitiativen aus Köln und Umgebung geben Einblicke in ihre Arbeit und bieten spannende Aktionen zum Mitmachen an. Auf den Bühnen der GAG Immobilien AG und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sorgen namhafte Musik- und Showacts für Spaß und Unterhaltung.

Veranstaltet wird das Kölner Weltkindertag-Fest von der Stadt Köln sowie von UNICEF Deutschland und der BZgA. Robert Voigtsberger betont als Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln, wie wichtig es ist, mit dem Fest auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen: „Wenn wir an morgen denken, müssen wir heute unsere Kinder fördern und fordern, sie also an den gesellschaftlichen Prozessen teilhaben lassen. In einer kinderfreundlichen Kommune wie Köln soll der Nachwuchs seine Rechte kennen und leben. So auch die Pänz, die das große Fest zum Weltkindertag mit vorbereitet haben. Köln ist voller Vorfreude!“ Als Hauptsponsor engagieren sich bereits zum 25. Mal die DEVK Versicherungen.