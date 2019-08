Läusealarm? Bloß keine Panik! Schnelle Hilfe gegen das große Krabbeln

Kopfläuse sind ein lästiges Thema. Dank moderner Mittel können heutzutage die unangenehmen Gäste aber schnell wieder vertrieben oder sogar vorbeugend von einem Besuch abgehalten werden.

Was tun bei Läusealarm?

Zunächst einmal: Ruhe bewahren. Bei einem Läusealarm in der Schule oder dem Kindergarten ist ein genauer Blick auf den Kopf des eigenen Kindes nötig: Läuse fühlen sich besonders in dunklen und warmen Bereichen der Kopfhaut wohl, etwa hinter den Ohren, im Nacken oder am Haaransatz. Finden sich dort kleine Krabbler oder weiße Nissen, die Läuse-Eier, dann geht es den ungeliebten Mitbewohnern an den Kragen.

Kopfläuse schnell und unkompliziert behandeln

Viele erinnern sich bei der Behandlung von Kopfläusen an eine stundenlange, schmierige Prozedur. Heute kann die ganze Sache in nur 10 Minuten erledigt sein: Ein modernes Anti-Kopflaus-Shampoo wie Licener aus der Apotheke wird einmalig angewendet und pflegt gleichzeitig die Haare. Eine zweite Behandlung ist nicht nötig, da Licener gleichzeitig Läuse und Nissen abtötet, sodass keine neuen Läuse schlüpfen können.

Tipp: Hat ein Familienmitglied Kopfläuse, ist es ratsam, direkt die ganze Familie zu untersuchen und ggf. zu behandeln. So kann man eine Verbreitung innerhalb der Familie oder auch eine Wiederansteckung vermeiden.

Vorsicht ist besser als Nachsicht

Nach einem erfolgreich behandelten Kopflausbefall ist eine erneute Ansteckung jederzeit wieder möglich. Wenn in Schule oder Kindergarten also immer noch Läusealarm herrscht, kann man ganz einfach mit pflanzenbasierten Mitteln vorbeugen – etwa mit AntiJump aus der Apotheke. Morgens auf das Haar aufgetragen, kann es bis zu 12 Stunden lang den Kopf vor einer Ansteckung schützen.

Licener Shampoo gegen Kopfläuse

von Hennig Arzneimittel ist exklusiv in Apotheken erhältlich. Die 100 ml-Flasche kostet 18,95 €, 200 ml kosten 29,95 €.

AntiJump Läuse-Abwehrspray

von Hennig Arzneimittel ist exklusiv in Apotheken erhältlich. 100 ml kosten 9,98 € (UVP).

