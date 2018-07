Hitzewelle: Kinderärzte geben Gesundheitstipps für Kinder

Hitzefalle Auto: 15 Minuten reichen für den Hitzschlag

Wer ein Kind, einen älteren Menschen oder auch ein Tier bei brütender Hitze in einem Auto entdeckt, muss Zivilcourage beweisen und sofort handeln. Bereits wenige Minuten in einem in der Sonne abgestellten Fahrzeug können ausreichen, damit ein Kleinkind oder Baby kollabiert. Ist der Halter nicht auszumachen, sofort einen Notruf absetzen (112 gilt EU weit) und im Zweifelsfall die Scheibe einschlagen!

