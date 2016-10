Rückruf: mögliche Verfärbungen – Bayer ruft zwei Chargen „Aspirin plus C“ zurück

Wie die Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ) meldet, läuft aktuell ein Rückruf einzelner Chargen des Arzneimittels "Aspirin plus C", nachdem mehrere Apotheken vereinzelte Verfärbungen an die Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker (AMK) gemeldet hatten.

Betroffener Artikel

Arzneimittel: Aspirin plus C

Verkaufseinheit: 10er Packung

Chargennummer: Ch.B. BTAH401

Arzneimittel: Aspirin plus C

Verkaufseinheit: 20er Packung

Chargennummer: Ch.B. BTAH8F2

Die Verfärbungen sind demnach auf Undichtigkeiten der Primärverpackung zurückzuführen. Aus diesem Grund hat Bayer für die betroffenen Chargen vorsichtshalber einen Rückruf aus den Apotheken veranlasst

Wir empfehlen Anwendern, verfärbte Tabletten nicht zu verwenden und zu entsorgen. Sollten sie derartige Verfärbungen an anderen Chargen als den oben genannten feststellen, informieren sie bitte ihren Apotheker

Wir empfehlen betroffene Medikamente aus Vorsorgegründen nicht weiter anzuwenden

Weitere Chargen sind von diesem Rückruf nicht betroffen

Wichtige Informationen Patienten sollten auf keinen Fall laufende Behandlungen selbstständig abbrechen oder beenden. Im Zweifelsfall Packung mitnehmen und in der Apotheke nachfragen ob die Charge betroffen ist. Der Rückruf läuft auf Apothekenebene. Patienten erhalten evtl. betroffene Packungen nicht ersetzt und brauchen ggf. ein erneutes Rezept

