Tag der Milch am 1. Juni

Milch ist seit Jahrtausenden ein Grundnahrungsmittel für den Menschen. Sie dient nicht nur als Getränk, sondern auch als Basis für eine Vielzahl von Produkten wie Käse, Joghurt und Butter – vielfältig ist die Milch allemal.

Am 1. Juni wird daher weltweit der Tag der Milch gefeiert, um die Bedeutung dieses Nahrungsmittels zu würdigen.

Aber was macht Milch und Milchprodukte so besonders? Welche wertvollen Inhaltsstoffe zeichnen sie aus und wie können wir davon profitieren? Dieser Frage sind Fachexpertinnen und -experten am Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München (TUM) nachgegangen.

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden übersichtlich in einer Infografik aufbereitet, die Sie im Anhang finden.