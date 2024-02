Kindgerechte Erkundungstour: New Yorks Top-Attraktionen für Familien

Die niemals schlafende Metropole New York City zieht jedes Jahr Millionen an Besuchern an – darunter auch immer mehr Familien mit Kindern. Zwischen Wolkenkratzern, Central Park und Freiheitsstatue bietet die Stadt eine schier unendliche Anzahl an aufregenden Aktivitäten für jedes Alter. Entdecken Sie die familienfreundliche Seite von New York!

Das darf in New York auf keinen Fall verpasst werden!

Wer New York mit Kindern erleben möchte, hat in Manhattan, Brooklyn & Co schier unendliche Möglichkeiten für ein spannendes Programm. Ob am Spielplatz am Union Square oder bei einer familienfreundlichen Musicalvorstellung am Broadway – diese Stadt verzaubert Groß und Klein an jeder Ecke.

Kleine Dinofans bekommen im American Museum of Natural History große Augen. Die Ausstellung – in der der Film „Nachts im Museum“ gedreht wurde – beherbergt das Skelett eines Tyrannosauriers und viele weiteren Dinosaurierarten. Noch lebendige, aber nicht weniger beeindruckende Tiere gibt es im Bronx Zoo zu sehen, einem der größten Zoos der Welt. Zu den Bewohnern des Tiergartens gehören unter anderem Weißkopfseeadler, Grizzlybären, Gorillas, Alligatoren und niedliche rote Pandas.

Für Sportbegeisterte ist ein Spiel der New York Yankees Baseballmannschaft der Höhepunkt jedes Trips in die Stadt. Im Stadium können Urlauber einen typisch amerikanischen Tag verbringen, leckere Hot Dogs inklusive.

Die Theaterszene im Big Apple ist lebendig, bunt und voller Vielfalt. Aktuelle Musicals wie „Der König der Löwen“ oder ein Theaterstück aus der Welt von Harry Potter vergnügen alle Altersgruppen und bieten mehrmals pro Woche auch zeitlich besonders kinderfreundliche Vorstellungen am frühen Nachmittag.

Zu den weiteren Highlights von New York City zählen:

Das Intrepid Sea, Air und Space Museum an Bord eines echten Flugzeugträgers

Die Aussichtsplattform Top of the Rock mit der besten Sicht über die Stadt

Das Brooklyn Children’s Museum – lohnt sich nicht nur an Regentagen

Der American Girl Store – ein Paradies für alle kleinen Puppen-Mamas

Jane’s Carousel – ein nostalgisches Karussell in romantischer Kulisse

Die beste Reisezeit für Familien

New York ist immer eine Reise wert. Je nach Saison bietet die Stadt unterschiedlichste Erlebnisse für Familien an, die alle ihren ganz besonderen Reiz haben. Im Sommer ist ein Ausflug nach Coney Island ein Muss. Dort wartet ein nostalgischer Vergnügungspark direkt am Strand.

Im Winter ist der Eislaufplatz am Rockefeller Center der wohl beliebteste Treffpunkt in Midtown. Mit dem riesigen, festlich geschmückten Weihnachtsbaum wahrlich eine Kulisse wie im Film! Gleich nebenan befindet sich FAO Schwarz, das älteste und wohl auch schönste Spielzeuggeschäft von ganz Amerika.

Ende September finden Urlauber nicht nur angenehmes Wetter, sondern können auch Teil der weltberühmten Thanksgiving Parade werden.

Tipps für einen entspannten Familienurlaub in New York

Damit die Reise zu all den Attraktionen, die der Big Apple zu bieten hat, auch wirklich ein voller Erfolg wird, sollten Eltern einige Punkte beachten. Die Planung der perfekten Reise beginnt bereits beim sicheren Kindersitz für den langen Flug und beinhaltet genügend Pausen vom Trubel der Großstadt. Neben zahlreichen Parks bietet auch das Wasser vor New York Gelegenheit zum Verschnaufen. Auf der rund 75 Minuten langen Bootsfahrt rund um die Freiheitsstatue können Sie und Ihre Kinder am sonnigen Deck ein Sandwich genießen, die Beine entspannen und eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt bestaunen. Das gibt Kraft für das nächste Abenteuer in der Megametropole.

Fazit

Städtereisen und Familienzeit schließen sich nicht gegenseitig aus. New York kann bereits mit den kleinsten Familienmitgliedern problemlos bereist werden und trumpft mit Abenteuern an jeder Ecke auf.