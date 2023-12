Ein starkes Immunsystem bei Kindern – Krankheitsrisiko bei Kindern reduzieren

Krank zu sein ist kein schönes Gefühl, doch Krankheiten gehören zu dem Leben aller Menschen dazu. Es gibt jedoch verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden können, um sich besser vor Krankheiten zu schützen. Insbesondere Kinder und ältere Menschen sind anfälliger für Infekte, als erwachsene Personen mit einem guten Immunsystem. Kinder stecken sich häufig in der Kita oder in der Schule bei anderen Kindern an. Dies ist nicht schlimm. Im Gegenteil, unterschiedliche Infekte tragen dazu bei, dass das Immunsystem langfristig gestärkt wird. Doch es gibt noch andere Möglichkeiten, die Gesundheit des eigenen Kindes zu fördern und zu stärken.

Die Entwicklung spielt eine entscheidende Rolle

Eine gute Entwicklung ist für jedes Kind essenziell. Bereits im frühkindlichen Alter können zahlreiche Hilfestellungen dazu beitragen, die Entwicklung positiv zu beeinflussen. Doch neben den motorischen und kognitiven Fähigkeiten, welche sich ein Kind bereits früh aneignet, können auch die Psyche und die körperliche Gesundheit frühzeitig gefördert werden. Speziell im Hinblick auf die kindliche Psyche ist dies bedeutungsvoll. Studien konnten nachweisen, dass Kinder mit einer gesunden Psyche im späteren Verlauf besser mit Stress und Druck umgehen können. Das Risiko im späteren Leben an einer psychischen Erkrankung zu erkranken, kann durch eine frühzeitige Förderung reduziert werden. Im Fokus sollte jedoch immer die ganzheitliche Gesundheitsförderung stehen.

Das Immunsystem positiv unterstützen

Für eine gesunde Immunabwehr eines Kindes ist es wichtig, dass diese bereits frühzeitig gefördert wird. Im Kindergarten- oder Grundschulalter erkranken Kinder häufiger an Infekten, als im Alter eines Jugendlichen. Wenn ein Kind an verschiedenen Infekten im Jahr erkrankt, kann dies zu einer Stärkung des Immunsystems führen. Das Immunsystem benötigt zudem diese Infekte, um sich voll ausbilden zu können. Nehmen diese Erkrankungen jedoch überhand, besteht Handlungsbedarf. Mit nur wenigen Schritten können die Abwehrkräfte ausgebaut und gestärkt werden. Sollte das Kind doch einmal erkranken, können qualitativ hochwertige Medikamente schnelle Abhilfe schaffen. Diese verfügen über eine hohe Transparenz, anhand dieser wissen Eltern stets, welche Inhaltsstoffe verwendet wurden. Sie sind kostengünstig und gleichzeitig enthalten sie dieselben hochwertigen Inhaltsstoffe wie teure Markenprodukte. Bei Beschwerden wie Kopfschmerzen können sie sowohl Kindern als auch Erwachsenen somit zu einer schnellen Linderung verhelfen.

Um das Krankheitsrisiko bei Kindern zu reduzieren ist es wichtig, dass auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung geachtet wird. Es ist ratsam, Kindern früh den Umgang mit gesunden Lebensmitteln beizubringen. Süßigkeiten sollten jedoch nicht verteufelt werden, denn wenn sie verboten werden, können sie für Kinder besonders attraktiv sein. Der Verzehr von gesunden Lebensmitteln kann zudem Spaß machen, etwa bei dem Pflücken von Erdbeeren auf einem Erdbeerfeld. Dieses Erlebnis werden die Kleinen bestimmt nicht so schnell vergessen. Doch neben der Ernährung stellen auch die Schlafroutine und die Bewegung wichtige Faktoren dar. Schlaf ist für Kinder genauso wichtig wie für Erwachsene. Guter und erholsamer Schlaf sollte deshalb stets gefördert werden. Bereits wenige Veränderungen können zu einem besseren Schlaferlebnis führen. Kinder, die auf einen erholsamen Schlaf zurückgreifen können, sind zudem ausgeglichener und neigen weniger zu Verhaltensauffälligkeiten. Gleichzeitig wird das Konzentrations- und das Leistungsvermögen gefördert, wodurch sie im Alltag Informationen besser aufnehmen und verarbeiten können. Für ein reduziertes Krankheitsrisiko sollte zudem auf eine ausreichende Bewegung etwa bei einem Sportverein geachtet werden.