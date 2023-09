Werbeartikel – Diese Give-aways kommen immer an

Bedruckte Feuerzeuge und Kugelschreiber sind beliebte Give-aways für Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner. Die Werbeartikel sind preisgünstig und lassen sich mit verschiedensten Motiven versehen, so dem Logo des Unternehmens, aber auch mit Statements oder sogar Fotos. Letztere finden vor allem auf dem Feuerzeug ihren Platz.

Kundengewinnung mit bedruckten Werbegeschenken

Jedes KMU, aber auch Großkonzerne und sogar Freelancer nutzen Werbeartikel für die Kundenbindung. Gleichzeitig unterstützen diese die Unternehmenskultur und das Employer Branding, weil sie eine positive Erinnerung an das Unternehmen schaffen. Neukunden lassen sich damit überzeugen, die Bestandskunden sind ebenfalls dankbar und fühlen sich noch stärker gebunden. Daher budgetieren die Firmen Jahr für Jahr entsprechende Beträge für bedruckte Feuerzeuge, Kugelschreiber und weitere Werbeartikel, die verschiedenste Zwecke erfüllen:

praktischer Mehrwert für die Empfängerinnen

Awareness

Kundenakquise und -bindung

Aufwertung von Marken- und Unternehmensimages

Absatzsteigerung

Beim Marketing mit bedruckten Kugelschreibern und Feuerzeugen sind der Zeitpunkt der Übergabe, die Zielgruppenkenntnis und die Kundenansprache entscheidend. Wer die Regeln für Give-aways beherrscht, wirbt mit den bedruckten Artikeln nachweislich effektiver und kostengünstiger als mit teurer Anzeigen- und Plakatwerbung. Immerhin nutzen die dankbaren Empfängerinnen die überreichten Geschenke für längere Zeit, was den Erinnerungswert steigert. Auch die Streuverluste sind sehr gering.

Emotionalisierung mit Werbegeschenken

Kleine Präsente triggern bekanntlich jede Beziehung an. Scheinbar sind es nur nebensächliche Aufmerksamkeiten, die aber dennoch emotionalisieren und bei den Empfängern das Belohnungssystem aktivieren. Die Dankbarkeit motiviert dazu, sich seinerseits erkenntlich zu zeigen – am besten durch einen eigenen Kauf. Besonders stark stellt sich dieser Effekt ein, wenn Werbegeschenke auf einem Event überreicht werden, wo das Produkt mit dem Ereignis verknüpft wird.

Zielgruppengerechte Artikel

Praktisch für jede Zielgruppen können Unternehmen Kugelschreiber bedrucken lassen. Jedermann braucht sie und verwendet sie täglich. Wenn die Präsente ab November bis Anfang Dezember überreicht werden, sollten die Verantwortlichen Feuerzeuge bedrucken lassen, weil diese zur Adventszeit dringend benötigt werden. Ansonsten richten sie sich eher an Raucher, die zunehmend in der Minderzahl sind.

Individueller Aufdruck

Besonders gut kommen Werbeartikel mit einem individuellen Aufdruck an, der sich heute problemlos konfigurieren lässt. Wenn Firmen mit dem Logo eines B2B-Kunden die Feuerzeuge und Kugelschreiber bedrucken lassen, wird dieser begeistert sein. Das lässt sich im Konfigurator in wenigen Schritten erledigen. Ebenso häufig setzen die Besteller ihr eigenes Logo auf die Artikel, wenn sie für Endverbraucher die Kugelschreiber und Feuerzeuge bedrucken lassen. Es sind übrigens auch Namenszüge von Empfängern auf hochwertigen Kugelschreibern möglich. Damit wird so ein Schreibgerät ein sehr persönliches Geschenk für die angesprochene Person, die sich damit sehr stark identifiziert.

Vielfältige bedruckbare Artikel

Die Auswahl an Artikeln, die sich bedrucken lassen, ist sehr hoch. Allein bei den Feuerzeugen gibt es beispielsweise neben den sehr günstigen Werbefeuerzeugen auch Luxusmodelle und sogar Exemplare mit eingebautem Licht. Dasselbe betrifft die Kugelschreiber, die einfach und preiswert sein können, doch auch hochwertig ausfallen und sich damit als Geschenk für besonders treue Kunden eignen. Darüber hinaus gibt es viele weitere bedruckbare Produkte, darunter eine Lunchbox, einen BeachBall, Thermobecher und weitere Trinkflaschen, Kühlhandtücher, Bags und sonstige interessante Artikel.