Plagegeister – Finden Mücken Seife dufte?

Mit der Frage, ob die Verwendung bestimmter Seifen Mücken anlockt oder eher abschreckt, beschäftigte sich eine Studie aus den USA. Demnach wirken die verschiedenen Duftstoffe in Seifen unterschiedlich anziehend auf Mücken.

Nur weibliche Mücken ernähren sich von Blut, denn die Eiweißstoffe daraus benötigen sie zur Bildung ihrer Eier. Auf der Suche nach einer Blutmahlzeit orientieren sich Stechmücken mitunter an Gerüchen, wie zum Beispiel Schweiß oder dem CO2 aus der Atemluft. Um die Auswirkungen des ausgeatmeten Kohlendioxids auszuschließen, hat man die Testpersonen mit Nylontüchern ausgestattet. Die Probanden mussten zuerst ungewaschen eine gewisse Zeit lang das Nylontuch auf ihrem Arm tragen. So übertrug sich der individuelle Körpergeruch. Im zweiten Schritt wusch sich jede Testperson in vier Durchgängen jeweils mit einer der Seifen und übertrug dann seinen Körperduft auf ein neues Tuch. Zum Einsatz kamen die meistverkauften Seifen der USA (die Marken Dial, Dove, Native und Simple Truth), die unterschiedliche Duftstoffe enthalten.

Nebenbei bemerkt: Nach Verwendung einer Seife sind etwa 30-fach mehr Duftstoffe im Körpergeruch präsent. Im letzten Schritt kamen dann die Mücken ins Spiel. Sie hatten nun die Wahl zwischen dem Tuch mit Körpergeruch und je einem Tuch mit Seifenduft. Die jeweilige Anzahl der Landungen auf den Tüchern wurde gezählt.

Fazit der Untersuchung: Wenn man Mückenstiche vermeiden will, sind Körper- und Pflegeproduckte mit Kokosnuss-/Mandelduftstoffen die richtige Wahl. Wogegen Ananas- und Veilchengerüche wie eine herzliche Einladung an Mücken wirken.

Quellen:

• Van der Giessen et al., Soap application alters mosquito-host interactions, iScience (2023),https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106667

• „Soap can make humans more attractive to mosquitoes, study finds“, The Guardian unter https://www.theguardian.com/environment/2023/may/10/soap-can-make-humans-more-attractive-mosquitoes-study.

DEUTSCHES GRÜNES KREUZ e.V.

Internet: www.dgk.de