TikTok-Trends – Verbraucherzentrale warnt vor dem Verzehr extrem scharfer Tortilla-Chips

Wenn TikTok-Trends die Gesundheit gefährden

Seit Tagen kursiert die sogenannte „Hot Chip Challenge“ in den sozialen Medien. Über TikTok werden Jugendliche aufgerufen, sich an einem Scharfess-Wettbewerb zu beteiligen. Wer es schafft, einen extrem scharfen Tortilla-Chip zu essen, gewinnt. Dabei sollen die Jugendlichen sich selbst filmen. An zwei saarländischen Schulen, eine im Kreis Neunkirchen und eine aus Saarbrücken, kam es bereits zu einem Notarzteinsatz.

Der extrem scharfe Maischip ist mit 2,2 Millionen Scoville (Grad der Schärfe) 500 mal schärfer als Tabasco. Verantwortlich für den brennenden Geschmack ist das Capsaicin, ein Stoff aus der Chilischote. Das Capsaicin bindet an Nervenzellen, die für die Schmerzempfindung verwantwortlich sind. Neben Reizungen der Schleimhäute in Mund, Magen und Darm kommt es zu Übelkeit und unter Umständen auch zu Atemnot. Wenn man sich mit den Fingern, mit denen man vorher den Maischip berührt hat, ins Gesicht fasst, können die Augen geschädigt werden.

Theresia Weimar-Ehl von der Verbraucherzentrale Saarland rät zu großer Vorsicht: Der Verzehr von hohen Mengen extrem scharfer Chili-Produkte kann zu gesundheitsschädlichen Bluthochdruckkrisen führen können, die lebensbedohlich sein können. Besonders kleine Kinder sind gefährdet. Dem Bundesinstitut für Risiobewertung sind Fälle bekannt, in denen kleine Kinder gestorben sind. “Eltern sollten unbedingt darauf achten, dass ihre Kinder nicht unbeabsichtigt extrem scharfe Chili-Produkte zu sich nehmen”, so Weimar-Ehl.

Die Chips dürfen nur an Personen ab 18 Jahren verkauft werden und es muss ein Warnhinweis auf der Packung sein, der vom Verzehr für Kinder, Schwangere, Stillende und empfindliche Personen abrät. Der Verkauf an Jugendliche unter 18 Jahren ist strafbar.