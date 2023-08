Lanzarote – Ferienparadies für die ganze Familie

Die Kanarischen Inseln sind ein beliebtes Ferienziel. Das milde Klima sorgt dafür, dass hier praktisch über das gesamte Jahr Saison herrscht. Herrliche Strände am Atlantik versprechen einen angenehmen Badeurlaub, wobei die Inseln mehr zu bieten haben. Die abwechslungsreiche Landschaft und hübschen Ortschaften laden zu Entdeckungstouren ein. Dieser Artikel stellt Lanzarote vor.

Lanzarote – Spannende Vulkanlandschaften und fantastische Buchten

Lanzarote ist von Deutschland aus mit einem Direktflug in vier Stunden erreichbar. Dies ist für die meisten Kids erträglich, wenn sie ausreichende Beschäftigung an Bord haben. Dies sollte beim Packen des Handgepäcks unbedingt berücksichtigt werden. Im Südosten der Insel erstrecken sich die meisten Ferienorte mit herrlichen Stränden. Das Wasser ist nicht ganz so warm wie im sommerlichen Mittelmeer. Am kältesten ist es mit 16 bis 20 Grad im März, am wärmsten mit 21 bis 24 Grad im September und Oktober. Lanzarote ist also ein ideales Reiseziel für die Herbstferien.

Die Insel entstand wie ihre Schwestern durch Vulkanismus. Er brachte auf Lanzarote Sehenswürdigkeiten hervor, die Groß und Klein zum Staunen bringen. Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Nationalpark Timanfaya, der die Besucher in eine bizarre Welt aus Gestein, Feuer und Dampf entführt. Ein besonderes Erlebnis bietet ein Restaurant El Diablo. Hier wird das Essen über einem Erdofen mit vulkanischer Hitze gegrillt. Es ist ein faszinierendes Erlebnis, wie viel Energie in der Erde ist, auch wenn der Vulkan aktuell ruht. Die Landschaft entspricht wohl dem, was wir uns auf dem Mond vorstellen. Während einer Busfahrt gibt es vieles zu entdecken.

Der Höhepunkt ist der Aufstieg auf einen der rund 300 Vulkankegel. Allein der Nationalpark Timanfaya beherbergt 25 Feuerberge. Der größte Vulkan ist der Caldera Blanca, der eine Höhe von 460 Metern und einen Kraterdurchmesser von 1.200 Metern aufweist. Als aktiv gilt nur der Timanfaya, der zuletzt 1730 ausgebrochen ist.

Interessante Entdeckungen unter der Erde

Nicht nur über, sondern auch unter der Erde gibt es einiges zu entdecken. Eine wunderschöne Höhle befindet sich im Nordosten von Lanzarote, nahe der Ortschaft Punta Mujeres. Die Lavahöhle Cueva de Los Verdes entstand während eines Ausbruchs des nahen Vulkans La Corona und ist fast acht Kilometer lang. Geheimnisvolle Gänge, spannende Gewölbe und innere Lagunen gilt es zu entdecken. Anders als in mitteleuropäischen Höhlen herrscht in der Cueva de Los Verdes eine angenehme Temperatur von 18 Grad.

Die schönsten Strände

Natürlich gehört zu einem Urlaub auf einer Insel das Baden. Gerade bei einem Urlaub mit Kindern ist es wichtig, möglichen Badeunfällen vorzubeugen. Ein Aspekt ist es, Kinder früh an das Wasser heranzuführen und ihnen das Schwimmen lehren. An den Stränden sind eine Bewachung durch Rettungsschwimmer und Freizeitangebote für die Kids wünschenswert. Wichtig ist zudem, dass die Stände von starken Strömungen und Wellen geschützt sind. Ein sehr beliebter Strand, der diese Voraussetzungen erfüllt, ist der Playa de Papagayo, der an der Südküste befindet. Weitere familienfreundliche Strände sind:

Playa Jablillo (Costa Teguise) – hier leben viele Meerestiere, ideal zum Schnorcheln

Playa Bastian (Costa Teguise) – ruhiges Wasser und gute Infrastruktur

Caletón Blanbo (Bucht im Norden) – weißer Sand trifft auch Lavagestein, Badeschuhe erforderlich

Lanzarote ist ein wundervolles Familienreiseziel, das einen abwechslungsreichen Urlaub verspricht.