Rückruf: TEDi ruft Trainingshandschuhe wegen erhöhter PAK Werte zurück

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf der unten abgebildeten Trainingshandschuhe schwarz. Wie das Unternehmen mitteilt, zeigten Produkttests erhöhte PAK-Werte. Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Handschuhe abgeraten.

Das Produkt wurde vom 11.07.2022 bis zum 30.06.2023 in allen TEDi-Filialen verkauft.

Betroffener Artikel

Artikel: Trainingshandschuhe schwarz

Artikelnummer: 74293007191000000500

Verkaufspreis: 5,00 €

Sie können den Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 5,00 € oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umtauschen.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

Kundeninformation >

Bild: TEDi Warenhandels GmbH

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download