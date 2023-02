Verbraucherzentrale warnt: Fake-Anrufe – Falsche Verbraucherschützer am Telefon

Kriminelle geben sich als Anwälte der Verbraucherzentrale NRW aus

Angezeigte Rufnummer der Beratungsstelle Mönchengladbach ist durch technische Manipulation gefälscht.

Verbraucherzentralen rufen niemals unaufgefordert an und suchen Menschen auch nicht eigenmächtig zu Hause auf.

Betroffene sollten sich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen und keinesfalls persönliche Daten preisgeben.

Derzeit rufen Kriminelle deutschlandweit Verbraucher:innen an und geben sich als Anwälte der Verbraucherzentrale NRW aus, um Geld von den Angerufenen zu verlangen. Als Telefonnummer wird im Display die Nummer der Beratungsstelle Mönchengladbach angezeigt. „Diese Anzeige ist mithilfe eines technischen Tricks gefälscht“, warnt die Verbraucherzentrale NRW und stellt klar: „Verbraucherzentralen treten niemals von sich aus in telefonischen oder sonstigen Kontakt. Unsere Beratung findet ausschließlich auf Nachfrage Ratsuchender statt.“

Immer wieder wollen sich Personen in betrügerischer Absicht den guten Ruf der Verbraucherzentralen zu Nutze machen. Um Vertrauen zu erwecken und die Menschen in der Leitung zu halten, stellen sich die Täter:innen am Telefon unter der Bezeichnung „Verbraucherzentrale“, „Verbraucherberatung“ oder „Bundesamt für Verbraucherschutz“ vor. Die Maschen, um bei telefonisch Überrumpelten Geld zu kassieren, sind vielfältig. Zum Beispiel wird die Möglichkeit auf Gebührenerstattung von Banken oder Sparkassen als Vorwand eingesetzt, um an persönliche Daten zu kommen.

Aktuell geben sich Kriminelle als „Kanzlei“ der Verbraucherzentrale NRW aus und fordern Geld für ein angebliches Tätigwerden. Anderen Angerufenen werden kostenpflichtige Mitgliedschaften bei der Verbraucherzentrale angeboten. Das Perfide dabei: Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, setzen die Betrüger:innen eine technische Manipulation ein, das sogenannte „Call-ID-Spoofing“. Dabei wird eine echte Telefonnummer der Verbraucherzentrale angezeigt und die Nummer des Anrufers wird verschleiert. „Uns haben Meldungen erreicht, dass ganz konkret die Nummer unserer Beratungsstelle in Mönchengladbach angezeigt wurde“, so die Verbraucherzentrale NRW. Sie warnt eindringlich vor den Anrufen und rät Betroffenen, sich möglichst nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen und keinesfalls persönliche Daten preiszugeben: „Behaupten Fremde am Telefon oder an der Haustür, von der Verbraucherzentrale zu sein, ist Skepsis geboten. Wir unterbreiten niemals unaufgefordert telefonische oder sonstige Angebote und holen auch keine Wertgegenstände oder Bargeld ab. Im Zweifel sollten sich die so Kontaktierten bei uns melden.“

Weitere Infos und Links:

www.verbraucherzentrale.nrw/ node/11112

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Internet: www.verbraucherzentrale.nrw