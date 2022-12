Luftreiniger auch zu Hause sinnvoll?

Die Luft in unseren Wohnungen ist oft stark verschmutzt von Schadstoffen, die von außerhalb hereingetragen werden oder bei unterschiedlichen Prozessen, die beispielsweise beim Putzen mit Chemikalien in den Räumlichkeiten entstehen. Der Körper reagiert darauf bei anhaltender Belastung mit Reizung der Atemwege und anderen gesundheitlichen Problemen.

Doch könnte man dieses Problem vielleicht mit einem Luftreiniger in den Griff bekommen? In diesem Artikel wird dieser Frage auf den Grund gegangen, die Funktionsweise der Geräte erläutert sowie ob deren Einsatz in den eigenen vier Wänden tatsächlich Sinn ergibt.

Atemholen leicht gemacht – so wirken Luftreiniger!

Das Testportal AllesBeste hat Luftreiniger getestet. Sie entfernen effizient Staub, Pollen, Tierhaare, Zigarettenrauch und andere allergieauslösenden Partikeln aus der Luft. Sie helfen auch, unangenehme Gerüche zu reduzieren, indem sie schädliche Gase wie Formaldehyd und Benzol absorbieren. Diese Bestandteile werden häufig durch Nikotinnebel, Schimmelpilze und Bakterien erzeugt.

Es gibt auch einige Geräte, die Viren und Bakterien aus der Luft filtern können. Hierbei verwenden einige Luftreiniger eine Kombination aus verschiedenen Filtern, um Partikel in der Luft effizienter zu entfernen. Einer der bekanntesten Filtertypen ist der HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) Filter. Diese Filter sind in der Lage, bis zu 99,9 % aller Partikel mit einer Größe zwischen 0,1 bis 0,3 Mikrometer zu entfernen, die genauen Angaben kann man an Luftreiniger Testergebnissen entnehmen. Sie können Staubpartikel wie Pollen und Tierhaare sowie Milben und andere Allergene filtern.

Andere Filtertypen sind Aktivkohlefilter, die helfen können, unangenehme Gerüche zu reduzieren; UV-Lichtfilter zur Beseitigung von Viren; Ionisatorfilter zur Reduzierung des Risikos bakterieller Infektionen; und Ozonfilter zur Beseitigung schädlicher Gase wie Formaldehyd und Benzol.

Vorteile, welche auch der Gesundheit zugutekommen

1. Reduzierung von Allergien und Asthma-Symptomen

Einer der größten Vorteile eines Luftreinigers ist, dass er Allergien und Asthma-Symptomen entgegenwirken kann. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn man in einer Gegend lebt, in der viele Pollen und Schadstoffe in der Luft vorhanden sind. Ein Luftreiniger filtert diese Schadstoffe aus der Luft, sodass man nicht mehr so stark davon betroffen ist. Dadurch können Symptome von Allergien und Asthma deutlich reduziert oder sogar ganz vermieden werden.

2. Verringerung des Risikos für Krankheiten durch Schadstoffe in der Luft

Ein wichtiger Pluspunkt, den Luftreiniger bieten, ist die Möglichkeit, das Risiko für Krankheiten, die durch schädliche Partikel in der Luft verursacht werden, zu senken. Hauptsächlich dann, wenn man in einer Umgebung lebt, in der es viel Verkehr und damit ein hohes Maß an Schadstoffen gibt, ist der Einsatz eines Luftreinigers von unschätzbarem Wert. Mit ihm können Schadstoffe in der Luft gefiltert und so das Risiko einer Atemwegserkrankung oder anderer Erkrankungen drastisch gesenkt werden.

Wichtige Aspekte, die es bei der Auswahl eines Luftreinigers zu beachten gibt

Der Kauf eines Luftreinigers ist also eine Investition in die Gesundheit und den Komfort des Hauses. Daher sollte man sich als Verbraucher bei der Auswahl auf das Wichtigste konzentrieren: die Lebensdauer und Energieeffizienz. Den gesamten Lebenszyklus des Geräts zu berücksichtigen ist wichtig, beginnend beim Filterwechsel und endend mit den Kosten für die Energieversorgung. Mithilfe dieser Informationen kann entschieden werden, welcher Luftreiniger am besten zu den Bedürfnissen passt.

Der Filter ist das Herz jedes Luftreinigers. Hier kann man, wie beschrieben, auf mehrere Arten von Filtern zurückgreifen, jeder davon weist unterschiedlichen Lebensdauern auf. Man sollte hier auf einen Luftfilter setzen, bei dem der Filterwechsel leicht von der Hand geht. Idealerweise besticht der verbaute Filter durch eine lange Haltbarkeit, bei einem HEPA-Filter spricht man typischerweise von 6 bis 18 Monaten, je nach Einsatzgebiet.

Neben dem Filter muss man auch die Energieeffizienz des Geräts berücksichtigen. Am besten wählt man ein energiesparendes Gerät, welches mit einem Energy Star-Label ausgezeichnet ist. Auf alle Fälle ist es ratsam, den Energieverbrauch der einzelnen Modelle miteinander zu vergleichen. Dies hilft dabei, bares Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen.

Schlussendlich können wir also feststellen, dass der Einsatz eines Luftreinigers in den eigenen Räumlichkeiten durchaus positive Wirkungen mit sich bringen kann.