Familienurlaub am Kalterer See: Hier wartet jede Menge Spaß

Südtirol ist besonders für Familien ein ideales Reiseziel. Es gibt viel zu erleben, ganz unabhängig des Alters, die Natur ruft und die Landschaften sind wunderschön. Gepaart mit einer unheimlichen Kinder- Gastfreundlichkeit, lockt Südtirol Urlauber stets an. Wie wäre es also mit einem Urlaub in Kaltern oder Tramin, direkt am Kalterer See? Das Baden wird hier in den Sommermonaten großgeschrieben, denn der Kalterer See ist der wärmste Badesee in den Alpen. Dieser Artikel stellt die Region rund um den See genauer vor und gibt Freizeittipps.

Der Kalterer See: ein Badeparadies

Mit einer Länge von 1,8 Kilometern und nahezu einem Kilometer in der Breite, ist der Kalterer See ebenfalls ein großer See. Er entstand aus der Etsch, einem alten Fluss, der durch die Senke zwischen den Orten floss, die heute als Kaltern und Tramin bekannt sind. Einige Highlights:

Warmes Vergnügen – mit bis zu 28 Grad im Sommer ist das Baden im Kalterer See ein echtes Vergnügen. Die Badesaison beginnt bereits im Mai und geht im Regelfall bis weit in den September hinein.

Wo wird gebadet? – für Touristen erschlossene Badestellen befinden sich sowohl am West- als auch am Ostufer des Sees, praktisch dort, wo Tramin und Kaltern liegen. Nach Süden hin ist das Ufer verschilft. Insgesamt gibt es vier Seebäder.

Natur – die Südseite des Sees, also das verschilfte Ufer, ist ein Biotop. Es handelt sich um ein Naturschutzgebiet, welches aber die Gelegenheit bietet, auf Holzstegen das gesamte Biotop zu bewandern.

Gerade rund um die Seebäder haben sich die perfekten Institutionen gebildet, um Urlauber in jedem Alter zu begeistern. Für Groß und Klein gibt es selbstverständlich ausreichend »Gelato«, als Eis. Rein auf das Wasservergnügen darf der Kalterer See dennoch nicht beschränkt werden. Denn die Region um den See herum übertrumpft beinahe alle Erwartungen. Weit aufgestellte Weinberge schenken die richtige Kulisse für den erholsamen Urlaub, die Natur lockt stets nach draußen. Und dank der nahe bei Bozen gelegenen Lage des Sees wartet das Gebiet mit nahezu mediterranem Klima auf. Das Frühjahr beginnt sehr zeitig, der Herbst erweist sich angenehm warm und lang. Mit rund 300 Sonnentagen kommen sonnenhungrige Gäste auf ihre Kosten. Der Grund für das Klima ist die Lage an der Alpensüdseite. Sie schirmt das schlechte Wetter ab und hält das gute Klima praktisch in der Region.

Familienfreundliche Hotels warten auf Gäste

Bambini! Der Kalterer See liegt in Italien und die Kinderfreundlichkeit ist eines der höchsten Gebote in Italien. Während es fast unmöglich sein dürfte, eine Unterkunft zu finden, die keine Kinder zulässt, bieten familienfreundliche Hotels aller Couleur eine unglaubliche Auswahl:

Von klein bis groß – das Bebauungsbild in den Gemeinden ist sehr ursprünglich gehalten. Riesige Hotelbauten sind somit gar nicht zu finden, denn sie würden sich nicht in die Landschaft einfügen. Dennoch gibt es natürlich Größenunterschiede bei den Hotels. Wer es besonders familiär mag, der kann kleine Pensionen wählen, die vielleicht zwei oder drei Gästezimmer haben, doch den vollen Service bieten. Solche Pensionen vermieten mitunter auch Ferienwohnungen direkt auf dem Grundstück, sodass Familien in ihrer eigenen Wohnung leben, doch den Service der Gastgeber nutzen können.

Bauernhof – ob klassischer Bauernhof oder eine eher ländliche Pension: Auch diese Angebote warten am Kalterer See. Bauernhofurlaube sind für Familien natürlich besonders interessant, denn die Kinder haben automatisch Unterhaltung, während sie ganz nebenbei noch wichtige Erfahrungen machen können.

Camping – die Gemeinde St. Josef liegt am Südwestufer des Sees und bietet einen Campingplatz. Drei Preiskategorien gibt es für Urlauber mit eigenem Wohnwagen/Wohnmobil, wobei die Plätze zudem die Möglichkeit bieten, ein Vorzelt aufzustellen. Verleihwohnwagen oder Chalets hat der Campingplatz nicht, dafür gibt es einen direkten Zugang zum Strandbad.

Auch Angebote rund um Wellness&Spa fehlen freilich nicht – so bietet dieses Hotel in Kaltern am Kalterer See entsprechende Möglichkeiten.

Generell gilt am Kalterer See: Während die Kinder die vielseitigen Kinder- und Jugendangebote der Region nutzen können, die meist übrigens von Fachkräften betreut werden, haben die Eltern somit die Chance, ganz für sich die Seele baumeln zu lassen.

Wassersport-Fans kommen voll auf ihre Kosten

Mit 28 Grad ist der See schon für die kleinsten Plantscher ein Vergnügen. Allerdings dürfen Eltern nicht vergessen, dass es sich auch bei Strandbädern weiterhin um freies Gewässer handelt. Echte Nichtschwimmerbereiche sind eher im LIDO-Seebad zu finden, welches sich stärker auf Wasserspiele und Unterhaltung konzentriert. Insgesamt bietet der See jedoch viele Wassersportangebote:

Für Familien – wie wäre es mit einer Runde Tretbootfahren? In allen Seebädern warten Tretbootverleihe auf Kunden, auch Ruderboote können geliehen werden. Im Seebad LIDO steht für Kinder zudem ein Spielbereich inklusive Spielplatz und Kinder- und Spaßbecken zur Verfügung.

Wassersport – wie wäre es damit, das Surfen inmitten der Alpen zu erlernen? Das ist am Kalterer See möglich, denn es gibt Surfschulen. Auch das Segeln ist auf dem See möglich. Dank der idealen Lage an den Alpen herrscht stets ein guter Wind.

Egal, welches Strandbad gewählt wird, sie alle bieten zusätzliche große Sonnenliegewiesen, teils Sonnenbereiche auf Holzdielen, Restaurants für den kleinen und großen Hunger, sowie Spielbereiche für die Kinder.

Fazit – Mittelmeer? Wir reisen zum Kalterer See

Tatsächlich schlägt der Kalterer See in Bezug auf die Wassertemperatur durchaus die beliebten Reiseziele der Deutschen. Zudem herrscht durch die Lage selbst in der Hochsaison stets das Gefühl von Ruhe und Gelassenheit. Auch das macht die Region Kaltern so perfekt für Familien, denn den Trubel der Bierstraße wünschen sie sich im Regelfall nicht. Wassersportfreunde können sich auf dem Kalterer See ordentlich austoben und lockt doch einmal nicht das Wasser, so bietet die Region quasi auf jeden Schritt eine neue Sehenswürdigkeit zu bewundern. Inmitten in der Natur gelegen, ist der Kalterer See auch für Wanderer und Radfreunde ein gutes Reiseziel. Weinliebhaber kommen dank der Weinberge und möglichen Einblicke in Weingüter ebenso auf ihre Kosten, wie die Kleinsten, die sich durch alle Gelatosorten testen möchten.