6 Gründe für einen Urlaub mit Kindern in Meran und Umgebung

Meran bietet genau die richtigen Dinge, die einen abwechslungsreichen Familienurlaub ausmachen. Denn im Meraner Land verschmelzen scheinbare Gegensätze zu einer Symbiose. Mediterrane Leichtigkeit trifft hier auf moderne Innovationen und traditionelle Brauchtümer. Inmitten des Naturparadieses kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. In der malerischen Gegend ist für Entspannung, aber auch Ferientage voller Action gesorgt.

1. Familienfreundliche Hotels

Anders als in anderen Regionen gelten die Hotels in Meran und Umgebung als überaus familienfreundlich. Viele Unterkünfte im Meraner Land erfüllen laut eigener Erklärung gewisse Qualitätskriterien, die offiziellen Informationen zufolge einen komfortablen Aufenthalt garantieren . So finden sich in nahezu jedem Hotel großzügige Familienzimmer bzw. Suiten mit ausgewiesenen, zusätzlichen Quadratmetern. Zur Ausstattung gehören selbstverständlich auch kindersichere Geräte und Steckdosensicherungen. In Restaurants werden für Familien Kindergeschirr und Lätzchen sowie leckere Kindermenüs angeboten. Mitunter offerieren die Hotels sogar auf Anfrage Babysitter sowie eingerichtete Spielecken mit Spiel- und Malzeug. Wer im Grünen nächtigen möchte, findet auch in einem Hotel in Schenna nahe Meran eine familiäre Atmosphäre vor. Gastgeber wie „der Weinmesser“ garantieren einen unvergesslichen Aufenthalt für Groß und Klein. Denn das Weinhotel ist hervorragend gelegen und bietet neben dem Ausblick auf die Weinberge Inklusivleistungen wie Kinderspielzimmer.

2. Einfache Wanderwege mit Spaßfaktor

Die Umgebung der Stadt Meran bietet ideale Bedingungen, um die Sommerferien mit Kindern unterhaltsam zu gestalten . Entlang des Tals liegen kurzweilige Themenwanderwege, die für Kinder nicht zu anstrengend sind und ihren Spieltrieb wecken. Falls sich die Kleinen doch einmal hoch hinaus wagen möchten, eignet sich ein Abstecher auf die Sonnenterrassen der Hütten. Einige Wege sind sogar mit Kinderwagen begehbar und erfüllen somit die Bedürfnisse von Familien mit Säuglingen oder Kleinkindern. Die nachfolgenden Wanderwege sind für Familien besonders geeignet:

Auf dem Tappeinerweg ist es ganztags sehr sonnig . Zudem bieten sich schöne Aussichtspunkte über die Stadt Meran und Umgebung. Insgesamt ist der Wanderweg mit seinen vier Kilometern Länge leicht zu begehen. Unterwegs gibt es entlang des Weges neben mehreren Cafés und Restaurants viele exotische Pflanzen zu bewundern.

Der Rundwanderweg entlang des Maiser Waals über fünf Kilometer schlängelt sich angenehm durch Wald und Wiese. Insbesondere bei hohen Temperaturen ist dieser Wanderweg empfehlenswert, da er an einigen Stellen Schatten spendet.

Einen hohen Spaßfaktor garantiert der Haflinger Wanderweg mit insgesamt 12 Stationen. Dieser Erlebnisweg, der in Hafling Dorf beginnt, widmet sich liebevoll dem Haflinger Pferd.

Wer einen gemächlichen Spaziergang auf zweieinhalb Kilometer unternehmen mag, ist auf dem Graf-Volkmar-Weg genau richtig. Eine Besonderheit des „Trimm-dich-Pfads“, der über schattige Wege führt, sind dessen zahlreiche Stationen und Übungen. Somit bietet er viel Potenzial für Familien, die bei ihrem Aktivurlaub noch etwas dazulernen möchten.

Hingegen erlaubt der Rundwanderung auf dem Vigiljoch einen herrlichen 360° Panoramablick. Mit seinen acht Kilometern verlangt er Wanderern allerdings einiges ab, sodass ein wenig Vorerfahrung nützlich ist .

Mit Kinderwagen lässt sich der Sieben-Kilometer-Wanderweg „Zur Leadner Alm“ gut begehen. Ein schöner Rastplatz ist dabei der Weiher Bruggen, der einen schönen Anblick auf den Teich und die umliegenden Berge ermöglicht.

3. Historische Burgen und informative Museen

Geschichtsinteressierte Familien können in Meran die landesfürstliche Burg erkunden. In dieser residierten ab 1470 die Fürsten. Bis heute hat sich die Burg als wichtiges historisches Wahrzeichen erhalten und gehört gleichzeitig zu den am besten restaurierten Bauwerken überhaupt. In der Burg kann eine Ausstellung besichtigt werden. Verschiedene Waffen als auch antike Truhen und Kunstwerke werden gezeigt.

Am Pfarrplatz freuen sich die Mitarbeiter des Palais Mamming Museums über einen Besuch. Im dazugehörigen Stadtmuseum vermittelt die Schausammlung einen Einblick über die unterschiedlichen historischen Epochen der Region. Besonders sehenswert sind die „exotischen“ Exponate der Ausstellung – darunter befindet sich eine Totenmaske Napoleons sowie eine ägyptische Mumie.

4. Spiel und Spaß im Outdoor Kids Camp

Im Outdoor Kids Camp kann sich der Nachwuchs spielerisch auf das nächste große Abenteuer vorbereiten. Hier gibt es etliche Stationen, die sowohl Kraft als auch Geschicklichkeit trainieren. Zu den Highlights gehören Rutschbahnen und Kletterstämme, Wackel-Parcours sowie Slacklines mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Auch eine kleine Kletterwand, ein Trampolin sowie eine Kugelbahn laden zu sportlicher Betätigung ein. Die ganz Kleinen erwarten im Streichelzoo Ponys und Ziegen, die sich auf eine Streicheleinheit freuen. Gut zu wissen ist, dass das Outdoor Kids Camp in das Naherholungsgebiet Meran 200 eingebettet ist. Abseits vom Spielvergnügen gibt es darüber hinaus folglich Wanderwege und Berggipfel zu entdecken. Im Winter können Familien mit Kindern auf der Piste Ski fahren.

5. In den Gärten von Schloss Trauttmansdorff verweilen

Obwohl es viele schöne Gärten in der Umgebung gibt, nehmen die Trautmannsdorfschen Gärten in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung ein. Neben dem üppigen Grün amüsieren sich die Kids durch die Künstlerpavillons. Selbst Tiergehege und Erlebnisstationen wurden als kinderfreundliche Attraktionen eingerichtet. Schön anzusehen ist auch das Bienenhaus, in dessen Inneren sich ein aufklappbarer Bienenstock befindet. Ein toller Rückzugsort für Kinder sind die verwinkelten Knollenhäuschen. Dort können die Kleinen in aller Ruhe Gartengeschichten in unterschiedlichen Sprachen an den Hörstationen hören. Getreu nach dem Motto „nimm dir Zeit“ dient der Garten unter anderem als Erholungsort, an dem sich eine Weile innehalten lässt. Schon der Nachwuchs kann in der Natur bewusst atmen, in den Körper hineinspüren oder an Workshops teilnehmen.

6. Kulinarische Gaumenfreuden genießen

Die traditionelle Küche in Südtirol animiert selbst eher zurückhaltende Kids dazu, mehr Freude am Essen zu haben. Für köstliche Gaumenfreuden sorgen beispielsweise Gerichte wie Schüttelbrot, Knödel und Schlutzkrapfen, eine regionale Nudelspezialität. Als Getränke runden ein frisches Glas Apfelsaft oder ein aromatischer Wein das Geschmackserlebnis ab. Auch Bio-Kost wird in Meran großgeschrieben – selbst Pizzen werden beispielsweise als Vollkornvariante serviert.

Gleichzeitig versteht sich die Stadt Meran als Treffpunkt für exklusive Sterneköche und Feinschmecker. Vortreffliche Luxus-Restaurants interpretieren die authentische Südtiroler Küche auf gehobenem Niveau neu. Dazu nutzen sie vor allem regionale Erzeugnisse wie Äpfel oder die bäuerlichen Milchprodukte. Nicht minder populär sind im Ort die Kreationen der Konditoren: Einzigartigen Genuss versprechen beispielsweise die Meraner Erdnusspralinen oder die Süßweinschokolade.

Abbildung 1: pixabay.com © eisi02q (CC0 Creative Commons)