Frühjahr: Wann auf die Sommerreifen wechseln?

„Von O bis O“ lautet eine Faustformel, nach der sich viele Autofahrerinnen und -fahrer beim Reifenwechsel richten. Im Oktober kommen Winter- und um Ostern herum Sommerreifen zum Einsatz. Doch die Osterfeiertage fallen in jedem Jahr auf ein anderes Datum. Wann der ideale Zeitpukt zum Wechsel ist und was Autofahrer im Frühjahr noch wissen sollten, erklären die Expertinnen und Experten von WetterOnline.

Bei Minusgraden mit dem Reifenwechsel warten

Um Ostern herum steht bei den meisten Autofahrern der Reifenwechsel an. Man sollte sich jedoch nicht allein auf die Faustformel „Von O bis O“, von Oktober bis Ostern, verlassen, sondern auch die aktuelle Wetterlage im Blick behalten. Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline erklärt: „Wer beim Reifenwechsel auf Nummer sicher gehen möchte, sollte das Wetter im Blick haben. Es kommt auf die Temperaturen an. Erst bei längeren frostfreien Perioden mit Tagestemperaturen um sieben Grad, empfiehlt sich der Wechsel auf Sommerreifen.“ Bei einer anhaltend milden Wetterlage können Sommerreifen also durchaus bereits vor den Feiertagen aufgezogen werden. Drohen jedoch in der Nacht noch Minusgrade, sollte noch eine Weile mit dem Wechsel gewartet werden. Goldhausen: „Ein schöner sonniger Tag bietet keinen Freifahrtschein. Denn nach einer frostigen Nacht kann es in den frühen Morgenstunden noch glatt sein. Das ist vor allem dort der Fall, wo es länger schattig bleibt.“

Blendende Aussichten

Neben dem Reifenwechsel empfiehlt sich für Autobesitzer zu Beginn des Jahres auch ein Frühjahrsputz. Denn saubere Frontscheiben sind eine wichtige Voraussetzung, um trotz tief stehender Sonne in den Morgen- und Abendstunden den Durchblick zu behalten. Dabei sollte auch auf gereinigte und intakte Scheibenwischer geachtet werden. Wenn die Sonne im Frühjahr blendet, ist es für Autofahrer in jedem Fall ratsam, den Sicherheitsabstand zu vergrößern, das Tempo zu reduzieren und eine Sonnenbrille zur Hand zu haben.

28 Meter Blindflug beim Niesen

Für Pollenallergiker kann die Autofahrt im Frühjahr gefährlich werden. Tränende Augen, eine triefende Nase oder sogar eine Niesattacke lenken vom Verkehr ab. Sind die Augen nur eine Sekunde geschlossen, bedeutet dies bei Tempo 100 einen fast 28 Meter langen Blindflug. Allergikerinnen und Allergiker sollten daher im Frühling lieber mit geschlossenem Fenster fahren und regelmäßig den Pollenfilter wechseln. Über den Winter können Schmutzpartikel den Filter verstopfen und seine Funktion beeinträchtigen. Zudem können sich im angesammelten Schmutz Bakterien, Schimmel und damit unangenehme Gerüche bilden.

Wann die Nächte frostfrei sind und zum Reifenwechseln einladen, erfährt man auf www.wetteronline.de, mit der WetterOnline App oder durch einen Blick auf die Wetterstation wetteronline home, ausgezeichnet mit dem „German Design Award 2020“ und dem „German Innovation Award 2020“. Mit dem WetterOnline Skill für Amazon Alexa sowie der WetterOnline Action für den Google Assistant können Wetterinfos auch über die digitalen Helfer abgefragt werden.

WetterOnline wurde 1996 von Inhaber und Geschäftsführer Dr. Joachim Klaßen in Bonn gegründet und ist heute der größte Internetanbieter für Wetterinformationen in Deutschland. Ein Team von über 160 Expertinnen und Experten arbeitet mit hochwertiger Technik an Wetterprognosen für die ganze Welt. Neben weltweiten Vorhersagen gehören redaktionelle Berichte, eigene Apps und digitale Hardware zum Angebot. Die WetterOnline App ist in über 40 Ländern vertreten. Sie warnt aktiv vor drohenden Unwettern. Das weltweit verfügbare WetterRadar kann über die Webseite www.wetteronline.de, über die Apps und über die Wetterstation wetteronline home abgerufen werden.

Quelle: WetterOnline

Internet: www.wetteronline.de