Schutz vor dem Coronavirus: BZgA-Informationsmaterialien in ukrainischer Sprache

Im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung für nach Deutschland geflüchtete Menschen aus der Ukraine stellt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Informationsmaterialien zur Corona-Schutzimpfung, zu Tests auf das Coronavirus und zu Hygienemaßnahmen in ukrainischer Sprache zur Verfügung. Für aus der Ukraine in Deutschland eintreffende Menschen, die in Teilen über einen noch nicht ausreichenden Impfschutz vor dem Coronavirus SARS-CoV2 verfügen, sind der Schutz vor einer Corona-Infektion und die Corona-Schutzimpfung besonders wichtig.

Daher bietet die BZgA auf ihrem Internetportal www.infektionsschutz.de in ukrainischer Sprache Merkblätter und Infografiken zur Corona-Schutzimpfung, zu Tests, Quarantäne und Isolierung sowie zur Erläuterung der „3G, 3G-Plus, 2G und 2G-Plus“-Regelungen. Ergänzend sind Informationen zu Hygienemaßnahmen auf Ukrainisch verfügbar.

Die kostenfreien Merkblätter und Infografiken dienen der Unterstützung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, zum Beispiel Beschäftigten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes oder Beschäftigten in Gemeinschaftsunterkünften bei der Betreuung von Geflüchteten. Die Informationsmaterialien in ukrainischer Sprache können heruntergeladen, ausgedruckt, ausgehängt oder an geflüchtete Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Eltern weitergegeben werden.

Übersicht der Informationsmaterialien Übersicht der Informationen der BZgA in ukrainischer Sprache rund um das Coronavirus und zur Corona-Schutzimpfung: 1) Merkblatt: Die Corona-Schutzimpfung – sicher und wirksam! 2) Infografik: Der Impfablauf 3) Infografik: Übersicht Corona-Tests 4) Infografik: Infektionen vorbeugen: Die 10 wichtigsten Hygienetipps 5) Merkblatt: Virusinfektionen – Hygiene schützt! 6) Merkblatt: Tipps für die Zeit in häuslicher Quarantäne oder Isolierung 7) Infografik: Was bedeuten 3G, 3G-Plus, 2G und 2G-Plus? 8) Merkblatt: Corona-Schutzimpfung für Kinder von 5 bis 11 Jahren 9) Merkblatt: Corona-Schutzimpfung ab 12 (Informationen für Eltern und Sorgeberechtigte) Das Paket der Informationsmaterialien in ukrainischer Sprache steht zum Herunterladen bereit unter:

https://www.infektionsschutz.d e/mediathek/materialien-auf-uk rainisch/ Kostenlose Bestellung der BZgA-Materialien unter:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 50819 Köln

Online-Bestellsystem: https://shop.bzga.de/

Fax: 0221/8992257

E-Mail: bestellung@bzga.de

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Internet: https://www.bzga.de