Der perfekte Kindergeburtstag – So klappt es

Viele Eltern stehen jedes Jahr vor der Herausforderung, einen ansprechenden Kindergeburtstag zu organisieren. Wer selbst über keine Erfahrungen in der Pädagogik verfügt, kann darin schnell eine große Hürde erkennen. Wir wollen in diesem Artikel einige Tipps unter die Lupe nehmen, die den Geburtstag des Kindes zu einem besonders gelungenen machen können.

Die passende Location

In einem ersten Schritt ist es wichtig, sich über die Location Gedanken zu machen. Die eigene Wohnung mag als der gemütlichste Ort für die Veranstaltung erscheinen. Doch zum einen ist nicht immer genügend Platz vorhanden, um mit 10 bis 15 Kindern unterzukommen. Zum anderen bringt die Abhaltung im Eigenheim den Nachteil mit sich, dass im Anschluss lange aufgeräumt werden muss.

Fällt der Geburtstag in die warmen Monate des Sommers, lohnt es sich aus dem Grund, die Veranstaltung ins Freie zu verlagern. Dies bietet außerdem die Chance, das eine oder andere sportliche Spiel mit auf den Plan zu packen, für das mehr Platz benötigt wird.

Aktivitäten im Voraus planen

Was können wir gemeinsam mit den Kindern unternehmen, wenn der große Tag ansteht? Unerfahrene Eltern mögen sich vielleicht darauf verlassen, dass sich die Kinder über einen großen Teil des Tages selbst beschäftigen können. An dieser Stelle dürfen die Erwartungen jedoch nicht zu hoch angesetzt werden. Abhängig von der Dynamik der Gruppe kann es schnell zu ungeduldigem Leerlauf kommen, der sich negativ auf die Stimmung auswirkt. Eine konsequente Planung der Aktivitäten ist aus dem Grund stets zu empfehlen.

Wer das Glück hat, im Freien feiern zu können, für den spielen sportliche Wettbewerbe eine besonders große Rolle. Das Interesse der Gäste kann dadurch gesteigert werden, dass sie zum Beispiel die Möglichkeit in Aussicht gestellt bekommen, einen Pokal durch die Teilnahme zu gewinnen. Dafür eignen sich zum Beispiel die Kinderpokale, die auch im Internet zu finden sind.

Verstärkung bei der Aufsicht

Es ist bekannt, dass vier Augen mehr sehen als zwei. Aus dem Grund lohnt es sich, für die Aufsicht noch Verstärkung mit an Bord zu holen. Dies vermeidet ein ständiges Wechseln zwischen dem Aufbau, der Planung des Geburtstags und den vielen Kindern. Nicht zuletzt die Verantwortung, die damit in Verbindung steht, kann binnen kurzer Zeit zu einem echten Stressfaktor werden.

Wer eine oder noch besser zwei Personen an der Seite hat, die in dieser Hinsicht unterstützen können, erleichtert sich die Arbeit auf diese Weise enorm. Je mehr Gäste eingeladen werden, desto höher sollte natürlich auch die Zahl der Aufsichtspersonen sein, die dafür Sorge tragen können, dass nichts aus dem Ruder läuft.

Das passende Essen

Unabhängig davon, wie lange die Feier ausfällt – das passende Essen ist von großer Bedeutung. Denn in der Regel verfügen die kleinen Gäste über unterschiedliche Essgewohnheiten. Und so kommt es, dass manche schon plötzlichen Hunger verspüren, während dieser bei anderen noch nicht angekommen zu sein scheint. Kleine Snacks oder eine große gemeinsame Mahlzeit sind die ideale Lösung. Letztlich gibt es zahlreiche passende Gerichte, die für Kinder ein echtes Highlight markieren können. Ein kürzer Blick ins World Wide Web genügt in der Regel, um die passende Inspiration für den Kindergeburtstag zu finden.