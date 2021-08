Kindergeburtstag – Acht fantastische Geburtstagsparty-Ideen für 4-jährige Kinder

Ein Geburtstag ist ein besonderer Tag zum Feiern! Noch besonders wird es natürlich beim Kindergeburtstag. Es ist der eine von 365 Tagen, an dem das Kind im Mittelpunkt steht. Was aber tun, was schenken? Hier gibt es noch Tipps zu 21 großartigen Geschenkideen ab dem 4. Geburtstag. In diesem Blogbeitrag werden die 8 besten Ideen für Geburtstagsfeiern für Kinder ab 4 Jahren vorgestellt.

Schauen wir sie uns an:

1. Organisieren – Die Themenparty

Wählen Sie rechtzeitig mit ihrem Kind ein Thema für die Geburtstagsparty aus. Dann bleibt genug Zeit, um passende Dekoartikel auszuwählen. Hier kann viel Schönes aus Dingen wie zum Beispiel leeren PET Flaschen gebastelt werden. Auch mit Bastelpapier lassen sich wunderschöne Accessioires herstellen. Wichtig: Keine Kerzen ohne elterliche Aufsicht brennen lassen.

2. Einladungskarte gestalten

Dank Computer und Drucker können heute wunderschöne Einladungskarten auch zuhause gestaltet werden. Wichtig ist natürlich, diese rechtzeitig und versehen mit den wichtigsten Daten wie Datum und Veranstaltungsort. Es bietet sich natürlich an, die Karten gleich mit dem Motto des Geburtstages zu bebildern. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt

3. PartySpiele

Spiele und Spielideen sind auf jeder Geburtstagsparty ein absolutes muss.Die Gastkinder sind beschäftigt und immer gut unterhalten. Eierlauf, Topfschlagen, Flaschendrehen, diese Spielklassiker machen auch heute noch einen riesen Spaß und werden natürlich noch spannender, wenn es auch Preise für die Gewinner gibt. Aber auch Kinderschminken ist immer angesagt. Wichtig hierbei, mögliche Allergien vorab zu klären.

4. Lass die Musik rollen

Kinder in dieser Altersgruppe lernen ihren Körper immer besser kennen, ideal ist Partymusik für Kinder. Dann kann wild drauflos getanzt werden, am besten die Lieblingslieder des Geburtstagskindes spielen. Leicht lassen sich so auch neue Tänze lernen.

5. Torte mit Partymotto

Eine Torte als Partymotto zu bestellen ist eine der vier fantastischen Geburtstagsideen für vierjährige Kinder. Ein Kuchen mit Bildern und Dekorationen passend zur Lieblingsfernsehsendung, Sportmannschaft oder Disney-Film Ihres Kindes kann tolle Erinnerungen schaffen. Kinder aller Altersgruppen freuen sich über diese schön gestalteten Torten. Sie können ihnen auch passende Geburtstagsmützen und Partyartikel beilegen.

6. Servieren Sie großartige Speisen und Getränke

Viele Kinder sind wählerische Esser. Sie müssen ihnen also auf der Geburtstagsfeier verschiedene Speisen anbieten, um sicherzustellen, dass sie mit dem, was serviert wird, zufrieden sind. Kinder lieben normalerweise Junk Food und stellen sicher, dass Sie sie mit verschiedenen Optionen wie Pizza, Burger, Pommes und Pasta füllen. Vergessen Sie nicht, Saft oder ein kaltes Getränk zum Essen zu geben.

7. Legen Sie einen bestimmten Bereich für die Fotokabine fest

Die Fotobox ist eine ausgezeichnete Idee für Kinder. Machen Sie es noch besser, indem Sie den Raum um ihn herum mit Requisiten und anderen Dekorationen verschönern, die beim Fotografieren Spaß machen. Natürlich muss auch jemand die Bilder machen.

8. Geben Sie allen Kindern ein kleines Geschenk, während sie gehen

Wenn die Gastkinder nach der Geburtstagsfeier wieder gehen, freuen sie sich über kleine Tütchen mit etwas Süßem, einem kleinen Spielzeug oder Schmuckstück, dass es mit nach Hause nehmen kann.

Wir hoffen, dieser Leitfaden hilft, die Geburtstagsfeier Ihres Kindes noch schöner und unvergesslicher zu machen.