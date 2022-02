Bett wächst mit: Kleinkindbett ade – Piratenbett ahoi

Ein ganz besonderes Fundstück möchten wir heute vorstellen. Ein mitwachsendes Kinderbett, gefunden bei Tau.

Was gibt es Schöneres, als zufriedene und glückliche Kinder? Einer der wichtigsten Einrichtungsgegenstände im Leben eines Kindes ist das Bett. Es von Anfang an der Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Um so mehr ein Kind heranwächst, um so mehr wachsen die Bedürfnisse. Dann wird das Bett nach und nach ein Ort zum Spielen und Abenteuer erleben. Mit Freunden wird dann getobt und gehüpft, versteckt und gebaut. Ab diesem Alter wird meistens das Kleinkindbett entsorgt und ein neues Bett angeschafft. Warum also nicht aus dem Kleinkindbett ein richtiges Piratenbett entwickeln? Ein Bett also, welches in Größe und Bedarf mit dem Kind mitwächst.

Mit dem Piratenbett spielerisch lernen

Das Kinderbett muss sicher sein und zum Wohlfühlen einladen. Dadurch entsteht ein gesunder und erholsamer Schlaf. Diesen Ansatz, gepaart mit den zunehmenden Aktivitäten, je älter die Kinder werden, ist natürlich ein Ansporn, ein Bett zu entwickeln, dass allen Ansprüchen in Qualität, Optik, Sicherheit und Spaß genügt. Das Piratenbett ist so konstruiert, dass es ganz nebenbei beim Turnen und Klettern die Motorik fördert. Es regt durch manche erdachte Abenteuer und Geschichten die Fantasie an. Es fördert die Körperwahrnehmung genauso wie das Selbstbewusstsein. Auch das Träumen und Entspannen hat hier viel Raum. Es soll aber auch den Ansprüchen der Eltern genügen. Daher ist es wichtig, dass sowohl das Material und die Verarbeitung, aber auch die Ästhetik den Ansprüchen genügen. Standardmäßig ist das Piratenbett auf eine Liegehöhe von 70 cm, 100 cm und 130 cm verstellbar. Je nach Größe des Kindes oder dessen Wunsch. Die Bettfläche beträgt 90 cm.

Handwerk und Qualität

Das Bett soll mitwachsen. Ganz besonderen Wert wird auf die Langlebigkeit der Produkte gelegt. Sie sollen schließlich viele Jahre das Leben der kleinen Abenteurer begleiten. Es wird ausschließlich aus massiven Holz hergestellt. Die nordische Kiefer hat sich hier aufgrund ihrer Robustheit sehr bewährt. Das Bett erhält somit eine ausgezeichnete Stabilität und Lebensdauer. Das Holz wird glatt geschliffen und weist dadurch keinerlei scharfen Kanten auf. Für die Haptik, aber auch zum Schutz des Holzes vor Nässe und anderer kleinen Schäden, werden ausschließlich ökologisch unbedenkliche Stoffe verwendet. Somit erhält die Holzoberfläche eine ansprechende Optik und gleichzeitig den Schutz vor Außeneinflüssen. Andere Wünsche, gerne auf Anfrage! Zudem werden alle Produkte in Deutschland hergestellt und einer Qualitätskontrolle unterzogen.

Individuell und einzigartig

Darf es etwas Besonderes sein? Soll Ihr Kind viel Platz im Bett der Abenteuer haben? Die Betten erhalten sie auf Wunsch mit einer Liegefläche von 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm oder 200 cm. Damit nicht genug! Sie können aus mehreren Varianten wählen, was das Zubehör angeht. Das Piratenbett kann wahlweise mit einem Steuerrad oder einem Kletterseil, einer Rutsche sowie mit einer Kuschelecke ausgestattet werden. Sogar extra hoch wird angeboten. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Tatsache, dass die einzelnen Module jederzeit umgebaut werden können. Mit ein paar Verschiebungen der Pfosten kann aus dem Kleinkinderbett ein Hochbett gebaut werden. Wenn es einmal langweilig werden sollte, bauen Sie mit wenigen Handgriffen das Bett einfach um. Ihr Kind wünscht sich das Steuerrad an eine andere Stelle? Kein Problem! Dasselbe gilt auch für alle anderen Module, wie Kletterseil und Rutsche. In wenigen Schritten wird ein neues und abermals spannendes Piratenbett gebaut, dass wieder für viele Stunden Freude bereitet.

Bild: TAU Gesellschaft für ökologische Systeme mbH