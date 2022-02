Devisenhandel für Anfänger: Wie funktioniert er und was muss ich beachten?

Wer den Begriff Trading hört, der denkt vielleicht an eine traditionelle Börse, an der in einem hektischen Umfeld laut Handelsaufträge ausgerufen werden. Doch heute ist es oft viel einfacher, zu handeln. Eine Möglichkeit sind Währungen, die mit Hilfe eines Brokers gehandelt werden können.

Dieser Artikel soll auf einfache Weise erklären wie Forex funktioniert und was man als Anfänger beachten muss.

Der Preis von Währungen ist von ihrem Wechselkurs abhängig, der aus unterschiedlichen Gründen Schwankungen unterliegt. Der Wechselkurs basiert darauf, wie viel eine Währung im Vergleich zu einer anderen Wert ist.

Das grundlegende Prinzip ist einfach: Je nach dem aktuellen oder einem zukünftigen Kurs, werden Währungen am Forex-Markt in Paaren erworben bzw. verkauft. Die Preise der Devisen jedes Währungspaares beeinflussen sich gegenseitig. Steigt der Wert einer Währung, ist die andere Devise im Vergleich weniger Wert. Ein Beispiel beliebter Währungspaares ist EUR/GBP oder USD/JPY.

Lohnt sich der Forex-Markt? Für viele Trader überwiegen die Vorteile, doch es gibt auch einige Nachteile.

Hier sind einige Vor- und Nachteile des Forexmarkts:

Vorteile

Lange Handelszeiten

Fast rund um die Uhr ist es möglich, am Forexmarkt mit Währungen zu handeln. Dadurch können Trader ihre Entscheidungen flexibler treffen und müssen sich nicht auf einen kleinen Zeitrahmen beschränken.

Niedrige Mindesteinsätze

Obwohl die Mindesteinsätze bei Forex vergleichsweise niedrig ausfallen, ist es möglich seine Investition durch Vereinbarung mit einem Broker aufzuwerten. So kann eine höhere Investition getätigt werden, selbst wenn es sich nur um eine kleinere Summe handelt, ohne dabei eine hohen Betrag aufbringen zu müssen.

Hilfe durch Trading-Roboter

Trading-Roboter ermöglichen den automatisierten Handel und können sogar selbst programmiert werden. Dies ist ein spannendes Thema, das sich lohnt, zu erforschen.

Trading auf dem Mobilgerät und auch online

Trading kann auch auf einem Mobilgerät ganz leicht zu Hause im eigenen Wohnzimmer durchgeführt werden. Wobei die Plattform MetaTrader ursprünglich für Windows entwickelt wurde, gibt es heute auch mt4 für Mac. Online kann auch mit zahlreichen Optionen und Tools gehandelt werden.

Wissen aneignen

Trader befassen sich regelmäßig mit aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situationen und studieren Trends und historische Entwicklungen verschiedener Devisenkurse. Für Forexhändler ist es also wichtig, stets auf dem Laufenden zu bleiben

Nachteile

Risiko

Das Risiko ist bei Forex leider ein Aspekt, der vor allem für Einsteiger einen Nachteil bedeuten kann. Da so viele Faktoren den Kurs einer Währung beeinflussen, ist der Markt und Kursverlauf nicht leicht einzuschätzen. Wie bei anderen Investitionen ist es wichtig, das Risiko nicht außer Acht zu lassen.

Strategien

Es gibt viele Strategien, doch nicht alle sind erfolgreich. Als neuer Trader hilft es, die wichtigsten Strategien zu erlernen und sie richtig anzuwenden. Es gibt ganze Bücher über den Erfolg einzelner Handelsstrategien, weshalb es als Anfänger etwas dauern kann bis der Forexmarkt besser verstanden wird.

Das Handeln mit Devisen kann also sehr spannend sein, aber auch ein hohes Risiko mit sich bringen.