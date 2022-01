Urlaub auf der Alm – hier gibt es das besondere Erlebnis

Kinder wollen die Welt entdecken. Wo geht das besser als in der unberührten Natur? Almurlaub mit Kindern verspricht ein Abenteuer für die gesamte Familie. Inmitten von Grün, in luftigen Höhen, ganz nah an Tieren – diesen Spaß können urlaubssuchende Familien beispielsweise in Südtirol genießen.

Bewegung auf 1.000+ m Höhe: die Seiser Alm als Kinderparadies

Einen atemberaubenden Blick auf die Bergregion und üppige Wiesen gibt es auf mehr als 1.000 m Höhe von der Seiser Alm. Die Naturlandschaft ist als größte Hochalm in Europa bekannt und erstreckt sich auf ca. 1.680 m bis 2.350 m Höhe. Genau das Richtige für große und kleine Gäste zum Tanken von Frischluft, zum Entdecken, Klettern und Wandern.

Ganz egal, ob im Sommer, Herbst, Winter oder Frühling – die klare Bergluft gepaart mit Bewegung tut den kleinen Urlaubern richtig gut. Bei dem Wandergebiet auf ca. 55 km² wird es mit Sicherheit nie langweilig. Startpunkt für zahlreiche Wandertouren kann das Lieblingshotel sein. Maximalen Komfort und kinderfreundliche Annehmlichkeiten bietet das Hotel auf der Seiser Alm der Familie Urthaler. Das urig-familiäre Hotel setzt auf Nachhaltigkeit und kümmert sich liebevoll um das Wohl der kleinen und großen Gäste.

Im üppigen Wellnessbereich entspannen Eltern bei zahlreichen Massage- und Spa-Anwendungen. Für die Kinder steht eine lichtdurchflutete Schwimmhalle zur Verfügung, bei der die kleinen Wasserratten auf ihre Kosten kommen. Auch im Außenbereich gibt es viel zu entdecken, denn das Hotel befindet sich inmitten der wunderschönen Naturlandschaft Seiser Alm. Ideal, um vom Designhotel Südtirol zu Wander- oder Radtouren aufzubrechen.

Zu jeder Jahreszeit ein Genuss: Sommererlebnisse auf der Seiser Alm für Kinder

Vor allem im Sommer gibt es auf der Seiser Alm viel zu entdecken. Das Wandergebiet beherbergt spezielle Wege, die für die kleinen Entdecker wie gemacht sind. Das „Meine kleine Hexe Nix Wanderheft“ bietet Überblick über zehn Erlebniswanderungen für die ganze Familie.

Dabei führt die zauberhaft gestaltete Hexe die Kleinen durch die gesamte Ferienregion. Abhängig von Lust, Kondition und Zeit gibt es verschiedene Wege, bei denen die Füße mit dem richtigen Schuhwerk garantiert nicht wehtun. Der Oswald von Wolkensteig-Weg beispielsweise führt auf fast acht Kilometern Länge einmal rundherum ab dem Bahnhof Seiser Alm. Auf diesem Themenweg entdecken die Kleinen zahlreiche Märchenfiguren und können sogar an Wegpunkten in die Rolle eines Burgfräuleins oder Ritters beim Fotostopp schlüpfen.

Hoch hinaus geht es für die Wanderfreunde auf dem Pilzeweg im Laranzer Wald. Mit ca. sechs Kilometern Länge lässt er sich in nicht einmal zwei Stunden gut absolvieren. Den Höhepunkt bildet die Aussichtsplattform, auf der der spektakuläre Blick auf die malerische Naturkulisse noch besser möglich ist. Damit es den kleinen Wanderfreunden nicht langweilig wird, können sie mit ihrem Wissen zu Natur und Fauna punkten. Im Heft gibt es zahlreiche Rätsel, die sich nach den einzelnen Wanderungen noch leichter lösen lassen.

Seiser Alm – Winterspaß für die ganze Familie

Nicht nur im Sommer ist die Seiser Alm ein wahres Naturerlebnis, sondern vor allem in den Wintermonaten. Sobald der erste Schnee fällt, erobern Tausende Skitouristen die Region. Auch Kinder kommen hier auf speziellen Pisten auf ihre Kosten. Ausgestattet mit Helm und viel Vorfreude geht es in das eisig-weiße Schneevergnügen.

Das gesamte Gebiet umfasst Abfahrten auf 174 Kilometern Länge. Auf den 80 Liftanlagen können Gipfel auf verschiedenen Höhen bequem erkundet werden. Wer möchte, fährt auf den Brettern ins Tal oder nutzt die zahlreichen Wanderwege für Skitouren oder Schneeschuhwanderungen.

Für Kinder ist der Skiurlaub in Südtirol eine willkommene Abwechslung, denn hier können sie toben, spielen und sich im Schnee bewegen. Wer noch ungeübt ist, besucht in den zahlreichen Schulen vor Ort einen kinderfreundlichen Skikurs. Ideal für Eltern, denn sie können die Pisten zunächst ohne Nachwuchs erobern und wissen ihre Kleinen in sicheren Händen. Am Ende des Tages gibt es mit Sicherheit viel zu erzählen.

In Kastelruth können die Kleinen sich im Ski-Funpark nach Herzenslust austoben. Hier warten Rodelstrecken auf die kleinen Entdecker und zahlreiche weitere Abenteuer. Auf einem sicheren Terrain können Kinder ihre Fähigkeiten beim Skifahren verbessern oder sich mit neu gewonnenen Freunden kleine Rodelwettkämpfe liefern.

Wintertour mit Seiser Alm Ronda

Die kleine Hexe Nix führt die Entdecker durch die Sommermonate und zeigt spektakuläre Aussichtspunkte. Auch für den Winter dürfen sich Kinder auf urige Begleitung freuen: Ronda. Das lustige Mädchen zeigt Kindern auf zahlreichen Touren die schönsten Aussichtspunkte, natürlich kindgerecht.

Tipp: die tierischen Bewohner der Seiser Alm entdecken

Die Seiser Alm ist nicht nur beliebtes Gebiet für Aktivurlauber, sondern vor allem für Entdecker. Kleine und große Augen werden ins Staunen versetzt, wenn es auf den Bauernhof gibt. Im gesamten Gebiet Seiser Alm gibt es zahlreiche beschauliche Höfe, die ihre Türen für kleine und große Gäste geöffnet haben.

Hier können Kinder die tierischen Mitbewohner der Region kennenlernen und mit ihnen auf du und du gehen. Fast so schön, um wahr zu sein: die Entdeckertouren für Lebensmittel. Auf ausgewählten Höfen erfahren die Kleinen, wie die Milch zu Käse verarbeitet wird, und können sogar selbst Hand anlegen. Die Gostner Schwaige bietet beispielsweise einen mehrstündigen kindgerechten Kurs, bei dem die Kleinen sogar vorkosten können. Sie erleben mit, wie aus der frisch gewonnenen Kuhmilch schmackhafter Käse wird.

Was ist eigentlich für das köstliche Brot zu Vesper notwendig? In einigen Bäckereien können Kinder hautnah dabei sein und selbst Mehl zu Brot verarbeiten. Überdies gibt es interessante Erklärungen zu den zahlreichen Getreidesorten und wie sie auf den Feldern der Umgebung gewonnen werden.

Die Seiser Alm ist auch für ihre Schafe bekannt. Wer schon immer einmal einen Blick hinter die Kulissen einer Schafzucht werfen wollte, ist beispielsweise auf dem Gunzhof genau richtig. Kinder entdecken, wie die Vierbeiner gepflegt und gefüttert werden, können auf Kuschelkurs gehen. Ein Erlebnis für die ganze Familie, denn auch für die Eltern wird viel geboten. Gibt es etwas Schöneres, als die strahlenden Kinderaugen beim Erkunden der Tierwelt der Seiser Alm zu beobachten? Bloß die Kamera nicht vergessen, um diese unvergesslichen Eindrücke für das Urlaubsfotoalbum festzuhalten.

Bilder

Abbildung 1: pixabay.com @ omaratzi964 (CC0 Creative Commons)

Abbildung 2: pixabay.com @ adege (CC0 Creative Commons)