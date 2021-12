Hot Wheels – Ein rasantes und kreatives Weihnachtsgeschenk

Kleine Rennautos, imposante Rennbahnen und vieles mehr: Die Marke Hot Wheels von Mattel schafft eine Faszination, die weit über das Kindesalter hinausgeht. Manch einer, der mit etwas Abstand auf seine Kindertage schaut, findet stattdessen Sammlermodelle von Pkws, Sportwagen oder Formel-1-Rennwagen. Kein Wunder, dass der Hersteller seit Gründung der Marke im Jahr 1968 von rund 3 Milliarden verkauften Exemplaren ausgeht. Gerade aufgrund ihrer ausgefallenen und teilweise skurrilen Formen und Designs sind die kleinen Wagen und die Bahnen so beliebt.

Für welches Alter sind Hot Wheels gedacht?

Nach oben gibt es sicherlich keine Grenzen. Erwachsene werden zwar kaum noch mit den kleinen Fahrzeugen spielen, dafür finden sich zahlreiche Sammler, die insbesondere Modelle vergangener Generationen bei sich aufbewahren. Wer allerdings darüber nachdenkt, ein Kind mit Hot Wheels zu beschenken, sollte zumindest so lange warten, bis die motorischen Fähigkeiten komplett ausgereift sind. Die Autos allein sind ab einem Alter von etwa 3 Jahren geeignet. Bahnen, Parkhäuser und anderes Zubehör werden ab etwa 5 bis 6 Jahren empfohlen.

Was ist das Besondere an den Autos?

Die meisten Hot Wheels sind Fantasieautos. Im Gegensatz zu anderen Spielzeugautos mimen sie also keine Automarke, sondern zeigen sich vielmals in ausgefallenen und kreativen Designs. Es finden sich ebenso wilde und fantasievolle Rennwagen, als auch realitätsgetreue Sportwagen. Zudem wurden einige Modelle aus bekannten Filmen und Videospielen nachgebaut. Beispielsweise Gefährte aus der „Fast & Furious“-Reihe oder aus dem Videospiel „Mario Kart“ sind zu finden.

Was ist das Besondere an Hot Wheels Rennbahnen?

Für noch mehr Spielspaß sorgen Rennbahnen, die der Hersteller Mattel ebenfalls in zahlreichen Ausführungen anbietet. Sie kommen mit aufregenden Namen wie „Action Korkenzieher Crash Trackset“, „Action Criss Cross Crash Trackset“ oder „Track Builder Super Track Pack Rennbahn“ daher und bieten eine große Fläche für rasanten Fahrspaß.

Das Besondere: Mit den Sets lassen sich ganz individuelle Rennstrecken gestalten, auf denen die Fahrzeuge einzeln fahren oder gegeneinander antreten können.

Die Hot Wheels Bahnen bestehen aus unterschiedlichen Komponenten, die nach Lust und Laune zu neuen Strecken kombiniert werden können.

Zu finden sind unter anderem diese Einzelteile:

Verschiedene Startsysteme

Loopings

Rampen

Schanzen

Pistenteile

Verbindungen

Kurven

Schraubzwingen

Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten regen die Kreativität des Nachwuchses an. Außerdem können die Fahrzeuge darauf nach Lust und Laune Stunts absolvieren oder einfach so richtig Gas geben.

Welches Zubehör gibt es sonst noch?

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Eltern, wenn sie ihrem Nachwuchs zusätzlich zu Autos und Rennbahnen eines der erhältlichen Parkhäuser kaufen. Auch hier gibt es Teilstücke wie Loopings oder Aufzüge, die zum Spielen einladen und gleichzeitig das Aufräumen zum Kinderspiel machen. Manche Parkhäuser bieten Platz für bis zu 90 Fahrzeuge. Selbst wenn es das Christkind also zu gut gemeint hat, finden mit Sicherheit alle Autos Platz. Außerdem lassen sich die Parkhäuser mit weiteren Streckenelementen verbinden.

Auch Waschanalagen mit speziellen Features, wie beispielsweise einem eingebauten Farbwechsel, bietet die Marke Hot Wheels. Wie in echten Waschanlagen lassen sich Rollen und Bürsten zum Waschen der Miniaturautos bewegen und es gibt vieles zu entdecken.

Daneben lassen sich nach Belieben verschiedene Streckenabschnitte und zusätzliche Elemente hinzukaufen, die Kinderherzen höherschlagen lassen.

Wo gibt es Hot Wheels zu kaufen?

Die Autos und das Zubehör sind sehr beliebt. Deshalb gibt es sie auch an vielen Orten zu kaufen. Spielzeuggeschäfte führen in der Regel insbesondere die Neuerscheinungen und Bestseller. Aufgrund der eingeschränkten vorhandenen Fläche werden sie allerdings in der Regel deutlich weniger Auswahl bieten können, als das beispielsweise Onlineshops tun. Wer den Suchbegriff „Hot Wheels“ bei der Suchmaschine oder dem Onlineshop seines Vertrauens eingibt, wird sicher schnell fündig werden.

Übrigens: Da es die Spielzeug-Marke Hot Wheels bereits seit 1968 auf dem Markt gibt, finden sich mittlerweile auch viele Teile gebraucht zu kaufen. Aufgrund der hochwertigen Qualität der Kunststoffspielzeuge sind auch die Second-Hand-Schnäppchen häufig wie neu.

Zusammenfassung

Die Hot Wheels Autos und das großzügige Zubehör bieten Spielspaß für Kinder ab 5 bis 6 Jahren, die gern eigene Bahnen bauen und Spaß an Action haben. Die Spielzeuge gehören zwar eher zu einer hochpreisigen Kategorie, dafür sind sie sehr robust und auch gebraucht in gutem Zustand erhältlich.