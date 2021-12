Warnwesten: Wichtig in vielen Bereichen – Aufdruck oft sinnvoll

Jeder kennt Sie, fast jeder hat schon einmal eine besessen oder zumindest in der Hand gehalten: Die Warnweste. Mit ihren leuchtenden Farben ist sie nicht zu übersehen und wird in vielen Bereichen des täglichen und öffentlichen Lebens eingesetzt. Ob Lagermitarbeiter, Aushilfe bei der Ernte oder Security – Sicherheitswesten sind vielseitig einsetzbar und durch ihre strahlenden Farben immer direkt im Sichtfeld aller Beteiligten. Was Sie mit Warnwesten alles machen können, wofür sie eingesetzte werden und warum es sinnvoll sein kann, Warnwesten bedrucken zu lassen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Warnwesten kurz erklärt

Die knalligen Westen werden auch Leuchtwesten, Reflektorenwesten, Sicherheits- oder Signalwesten genannt und sind Westen in besonders leuchtenden Farben. Manche Unternehmen lassen Warnwesten bedrucken, um neben der leuchtenden Farbe auch noch auf etwas anderes aufmerksam zu machen. Das geht zum Beispiel auf https://www.maxilia.de/warnwesten-bedrucken/. Wir erklären gleich noch, warum es Sinn machen kann, Warnwesten bedrucken zu lassen. Doch zunächst einmal möchten wir klären, wie genau so eine Warnweste eigentlich aussieht und wofür sie verwendet wird. Die Farben von Signalwesten sind meist gelb oder orange und sind eine so genannte Tagesleuchtfarbe. Damit die Warnwesten auch in der Nacht gut sichtbar sind, haben die Sicherheitswesten außerdem noch retroreflektierende Streifen, welche einfallendes Licht brechen und so auch Nachts auf den Träger aufmerksam machen. Wie der Name schon sagt sind Warn- oder Sicherheitswesten als Warnung und zur Sicherheit des Trägers gedacht. Sie machen auf den Träger aufmerksam und sollen so Unfälle verhindern oder den Träger als Ansprechpartner in einer großen Menschenmenge kennzeichnen.

Warnwesten und ihre Verwendung

Um zu sehen, ob es für Sie und Ihr Unternehmen Sinn macht, Warnwesten bedrucken zu lassen, müssen wir zunächst einmal die Verwendung von Warnwesten klären. Diese ist ganz unterschiedlich. Wussten Sie zum Beispiel, dass Warnwesten nicht nur auf Baustellen und in Lagerhallen getragen werden, sondern auch ein ganz alltäglicher Gegenstand sind? Autofahrer wissen das oder sollten es zumindest. Denn in Deutschland ist eine Warnweste Pflichtbestandteil eines jeden KFZ. Diese Signalweste wird nämlich gebraucht, wenn es eine Panne oder einen Unfall auf einer Landstraße oder Autobahn gibt und bietet dem Träger bessere Sichtbarkeit und somit Sicherheit vor vorbeifahrenden Autos. Doch auch in der Industrie werden Warnwesten häufig genutzt. Überall wo Gabelstapler oder Traktoren zum Einsatz kommen zum Beispiel. Als Erkennungszeichen von Sicherheitspersonal oder als Schutzkleidung für Lagermitarbeiter, Straßenarbeiter oder LKW-Fahrern. Doch warum nun Warnwesten bedrucken lassen?

Warnwesten bedrucken lassen

Eine Sicherheitsweste bietet eine gute Sichtbarkeit und kann so für vieles genutzt werden. Je nach Beruf und Anwendungsgebiet kann sie beispielsweise als Informationssäule genutzt werden, indem Sie die Warnweste bedrucken lassen. Ob dies nun Hinweise und Infos sind oder ein Lageplan Ihrer Veranstaltung bleibt Ihnen überlassen. Sparen Sie sich Kosten ein, indem Sie wichtige Infos aus dem Programmheft einfach auf Warnwesten drucken lassen und Ihre Mitarbeiter instruieren, diese zu tragen. Natürlich können die Hinweise auf Sicherheitswesten auch subtiler sein. Security Personal könnte beispielsweise den ihnen zugeteilten Bereichsabschnitt auf der Warnweste vermerkt haben, so dass Besucher sich leicht orientieren können. Auch Kontaktdaten oder eine Info Hotline findet auf einer Warnweste Platz und ist somit gut sichtbar für Vorbeilaufende. Im Lager könnte die Sicherheitsweise Hinweise darauf geben, welche Position der Arbeiter bekleidet oder welcher Zuständigkeitsbereich ihm zugeteilt ist. Sie sehen schon: Warnwesten bedrucken lassen ist ein weites Feld. Sie können Ihre Kreativität hier voll ausleben und ganz einfach personalisierte Warnwesten bestellen, die genau die Informationen zeigen, die Sie benötigen.

Stets gut sichtbar: Warnwesten bedrucken lohnt sich!

Da eine Sicherheitsweste schon von Weitem gut sichtbar ist, zieht sie die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich. Das bedeutet für Sie: Die Infos, mit der Sie Ihre Warnweste bedrucken lassen, werden von vielen Menschen gelesen. Mehr Exposure geht kaum. Überlegen Sie sich daher ganz genau, welche Infos Sie mit den Sicherheitswesten Ihrer Mitarbeiter verbreiten möchten. Ein Firmenlogo? Ein Slogan? Ihre Kontaktdaten oder eine Reihe wichtiger Infos? Einen Lageplan Ihrer Ausstellungshalle? Eine Notfallrufnummer? Sie entscheiden. Eines ist jedoch sicher: Was auf eine Sicherheitsweste gedruckt ist, wird nicht so schnell übersehen. Warnwesten bedrucken lassen lohnt sich also in jedem Fall!

Infobox Warnwesten sind in den Normen EN ISO 20471 und EN 1150 geregelt. Während EN 1150 nur für Warnkleidung für den nicht professionellen Gebrauch (d. h. Freizeitanwendung) gilt, regelt die EN ISO 20471 Warnkleidung auch für gewerbliche Anwendungen. Die bis Oktober 2013 gültige Norm EN 471 beschreibt drei Schutzklassen. Vorgeschriebene Warnkleidung im Straßenverkehr musste in der Regel mindestens Klasse 2 erfüllen. Im Straßenverkehr zählt sie in einigen Ländern zu den mitzuführenden Ausrüstungsgegenständen im Kraftfahrzeug. In Belgien, Italien, Luxemburg, Slowenien, Spanien und Ungarn muss für jede Person im betreffenden Fahrzeug eine Warnweste vorhanden sein. In Deutschland war das Mitführen einer Warnweste bis zum 30. Juni 2014 nur in gewerblich genutzten Fahrzeugen vorgeschrieben und für Privatleute lediglich empfohlen. Infolge der 48. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (Beschluss des Bundesrates vom 5. Juli 2013) ist seit dem 1. Juli 2014 auch in der Bundesrepublik das Mitführen einer Warnweste in allen in Deutschland zugelassenen Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Sattelzugmaschinen, mehrachsigen Zugmaschinen sowie Kraftomnibussen, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden sollen, Pflicht. Quelle: wikipedia.de

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0