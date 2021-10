Von der Babyparty bis zum Baby-Fotoalbum: Das Abenteuer Baby mit diesen 5 Tipps dokumentieren

Die ersten Jahre sind prägend für die Entwicklung von Babys. Sie bauen eine enge Beziehung zu den Bezugspersonen auf, an deren Seite sie die Welt entdecken. Es ist daher verständlich, dass Sie als Eltern am liebsten fast jede Sekunde dieser spannenden 12 Monate für die Ewigkeit festhalten möchten. Um Sie bei diesem Vorhaben zu unterstützen, verraten wir Ihnen in diesem Artikel 5 Tipps, mit denen Sie das Abenteuer Baby bestmöglich dokumentieren.

„ Zu viele Fotos“ gibt es nicht

Im ersten Jahr des Babys erleben Sie unzählige Meilensteine: Das erste Mal Sitzen und Krabbeln, das erste Wort, vielleicht sogar die ersten Schritte. Eigentlich ist so ziemlich alles, was das Baby macht, ein erstes Mal. An Fotomotiven wird es Ihnen deshalb nicht mangeln, und das ist auch gut so. Verewigen Sie regelmäßig Momente – auch, wenn die ein oder andere Situation vielleicht schon alltäglich erscheint. Schließlich können Bilder später aussortiert werden. Und wer weiß, möglicherweise ist ja Ihr neuer Lieblings-Schnappschuss dabei..

Machen Sie ein professionelles Fotoshooting

So viele aufregende Momente Sie im ersten Lebensjahr Ihres neuen Familienmitglieds erleben werden, so wenig Zeit werden Sie wahrscheinlich übrig haben. Denn Nachwuchs kann auch Stress und schlaflose Nächte bedeuten. Überlegen Sie sich dennoch, ein paar Stunden in das ein oder andere professionelle Fotoshooting zu investieren. Auf diese Weise kreieren Sie bildschöne Erinnerungen und bekommen gleichzeitig tolle Aufnahmen zum ausdrucken und an die Wand hängen. Der Zeitpunkt für so ein Fotoshooting ist natürlich nie falsch, es gibt allerdings einige Eckdaten, die sich besonders gut eignen. Ein sogenanntes Newborn-Shooting sollte zum Beispiel idealerweise bereits zwischen dem fünften und zehnten Lebenstag stattfinden. Weitere geeignete Zeitpunkte sind der dritte Monat, der sechste Monat, der neunte Monat und der erste Geburtstag.

Tipp: Machen Sie bereits vor der Geburt ein Shooting mit Ihrem Babybauch und halten Sie auch alle weiteren wichtigen Eckdaten der Schwangerschaft mit der Kamera fest. Suchen Sie sich zum Beispiel jemanden, um Ihre Babyparty zu dokumentieren.

Gestalten Sie ein personalisiertes Baby-Fotoalbum

Das erste Jahr mit Baby ist vergangen und Ihre Clouds und Speicherplätze sind vollgestopft mit Erinnerungen. Und jetzt? Die wahrscheinlich beste Möglichkeit, die ersten zwölf Monate Ihres Babys zu dokumentieren, ist ein personalisiertes Baby-Fotoalbum. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, die aufregendsten Momente miteinander zu kombinieren und für die Ewigkeit festzuhalten. Wer Zeit und Lust zum Basteln aufbringt, kann sich natürlich mit Schere, Kleber und Stiften bewaffnet kreativ austoben. Die stressfreie und professionelle Alternative ist ein individuelles Fotobuch, wie es zum Beispiel von MILK Books angeboten wird. Auf der Plattform können Sie mithilfen von zahlreichen Werkzeugen und Gestaltungsmöglichkeiten Ihre Ideen verwirklichen. Ein ganz besonders großer Vorteil eines personalisierten Baby-Fotobuches: Sie können es mehrfach drucken lassen und haben auf diese Weise das perfekt Geschenk für die Pat*innen des Babys, Oma und Opa sowie weitere Familienmitglieder.

Treffen Sie eine vielfältige Foto-Auswahl

Sie haben sich für die Erstellung eines Baby-Fotoalbums entschieden. Aber wo anfangen? Welche der tausenden Aufnahmen schaffen es in die engere Auswahl? Mit einem roten Faden im Hinterkopf fällt diese Entscheidung nur halb so schwer. Erzählen Sie mit dem Album eine Geschichte: Beginnen Sie in der Schwangerschaft und schließen Sie mit dem ersten Geburtstag ab. Überlegen Sie sich, welche Momente dazwischen einen ganz besonders hohen Stellenwert für Sie haben.

Tipp: Achten Sie darauf, hin und wieder auch sich selbst und Ihre Umgebung mit der Kamera einzufangen. Das gerät schnell in Vergessenheit – immerhin ist Ihr Nachwuchs die Hauptperson der Geschichte. Doch das Drumherum stellt schließlich die gesamte Welt des Babys dar und soll auch nach mehreren Jahren nicht in Vergessenheit geraten.

Fügen Sie Ihrem Fotobuch auch andere Dokumente hinzu

Ein Fotoalbum muss nicht ausschließlich Fotos enthalten. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und überlegen Sie sich, welche andere Dokumente das erste Jahr Ihres Lieblings ganz besonders gut repräsentieren. Das können zum Beispiel die Geburtsurkunde, Ultraschall-Scans, Briefe oder Hand- und Fußabdrücke sein. Ihr Baby wird es Ihnen danken!

