Soziale Medien beeinflussen das Denken junger Menschen

Heutzutage muss man nicht lange suchen, um einen Teenager zu finden, der an seinem Handy klebt und durch die sozialen Medien scrollt.

Wie viele Dinge haben auch die sozialen Medien Vor- und Nachteile. Sie überwinden geografische Barrieren, ermöglichen es uns, mit Familie und Freunden auf der ganzen Welt in Verbindung zu bleiben, und erleichtern die Kommunikation.

Leider haben sie aber auch einen Tribut an die Jugend von heute gefordert.

Für die meisten Teenager und Vorschulkinder ist es schwierig, sich an eine Welt ohne Technologie zu erinnern. Sie können sich eine Welt ohne das Internet, das ihnen die Nutzung von Apps und sozialen Medien ermöglicht, nicht mehr vorstellen.

Laut der Website psycom.net ist das Durchschnittsalter, in dem Kinder ihr erstes Handy bekommen, 10 Jahre, und fast 40 Prozent der Kinder haben im Alter von elf Jahren ein Social-Media-Konto.

Die Kinder von heute haben das Bedürfnis, ständig alles mitzuteilen, was sie erleben. Sie nehmen die Reaktionen auf ihre Online-Posts, wie „Likes“ und Kommentare, sehr ernst.

Beim Scrollen durch verschiedene Social-Media-Apps sehen sie unrealistische Sicherheitsstandards und materialistische Besitztümer. Sie beginnen, ihr Leben mit dem anderer zu vergleichen. Aufgrund dessen, was sie in den sozialen Medien sehen, verändern Kinder und Jugendliche möglicherweise ihr Aussehen, zeigen negatives Verhalten und nehmen riskante Herausforderungen in den sozialen Medien an, um Aufmerksamkeit in Form von „Likes“, Kommentaren und der Anzahl der Follower zu erhalten.

Forschungsergebnisse, über die auf childmind.org und in vielen anderen Quellen berichtet wird, zeigen, dass die intensive Nutzung sozialer Medien bei Kindern zu mehr Depressionen, Angstzuständen und einem geringen Selbstwertgefühl führt. Sie verhindert die Entwicklung einiger sozialer Fähigkeiten und direkter Kommunikationsfähigkeiten.

Kinder und Jugendliche verbringen mehr Zeit damit, über soziale Medien Kontakte zu knüpfen, anstatt soziale Fähigkeiten zu entwickeln und sich persönlich zu unterhalten; daher lernen sie nicht, Körpersprache, Gesichtsausdruck oder stimmliche Ansteckung zu erkennen.

Soziale Medien können auch zu einer großen Ablenkung werden und zu Schlafmangel und schlechten schulischen Leistungen führen. Wenn die Nutzung der Technologie nicht überwacht wird, können Kinder lange aufbleiben, ohne dass ihre Eltern merken, dass sie nicht schlafen. Letztendlich ist es für Kinder schwierig, sich zu jeder Tageszeit von der Technologie zu trennen.

Was können Eltern oder Betreuer also tun, um zu helfen?

Stellen Sie Nachforschungen an. Sprechen Sie mit Lehrern, anderen Eltern oder recherchieren Sie selbst, um herauszufinden, welche Apps am beliebtesten sind und wie sie genutzt werden. Achten Sie insbesondere auf Gaming-Apps.

Richten Sie in Ihrem Zuhause technologiefreie Zonen ein, z. B. am Esstisch und technologiefreien Zeiten, z. B. vor dem Schlafengehen. Sammeln Sie Telefone, Tablets und Computer vor dem Schlafengehen ein.

Vertrauen Sie nicht immer auf die Bilder, die Kinder posten. Nur weil Ihr Kind viele lächelnde „Selfies“ postet, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich glücklich ist. Soziale Medien sind in der Regel eine Art „Highlight Reel“, das vor allem die positiven Aspekte des Lebens von Kindern zeigt. Erkundigen Sie sich immer wieder bei Ihrem Kind, wie es ihm wirklich geht.

Und nicht zuletzt sollten Sie Ihre Kinder ermutigen, mit Ihnen zu sprechen, und sie wissen lassen, dass es sicher ist, mit Ihnen zu reden. Lassen Sie sie wissen, dass Sie sie lieben und wie stolz Sie auf sie sind – ungefiltert und unbearbeitet.

Bild: https://unsplash.com/@alexbemore