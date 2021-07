Bergwang – der familienfreundliche Urlaubsort in der Tiroler Zugspitz-Arena

Bergwang ist der Gipfel könnte man sagen, dabei handelt es sich bei dem Ort „nur“ um die höchstgelegene Ortschaft in der Tiroler Zugspitz-Arena. Rein geografisch betrachtet verbindet Bergwang das Rotlechtal und das Bergwanger Tal miteinander. Mit Blick auf den Namen könnte man das nicht vermuten, denn Berg-Wang bedeutet in der direkten Übersetzung eigentlich Bärenwiese. Und durchaus: Wiesen gibt es reichlich. Sie laden sommers wie winters zu Erkundungen in der Natur ein – und sind damit gut geeignet als Urlaubsziel für Familien.

Das familienfreundliche Klima macht Ausflüge möglich

Vor allem das Ziel für den Sommerurlaub mit Kindern sollte mit Bedacht gewählt werden. Während es sicherlich an den Stränden von Italien und Spanien viel Freude bereitet, die Füße in den Sand zu stecken, macht den meisten Kindern doch das heiße Klima zu schaffen. In Bergwang jedoch bleibt das Klima auch im Sommer erträglich, denn der Ort liegt auf 1.300 Höhenmetern und eben diese Höhe sorgt für ein angenehmes Klima. So ist selbst der Nachwuchs fit für etwaige Ausflüge. Möglichkeiten bieten sich hier viele …

Wassersport in der Tiroler Zugspitz-Arena – ab ins kühle Nass

Auf das Element Wasser muss auch vor der Bergkulisse der Zugspitze niemand verzichten. Als mögliche Ausflugsziele eignen sich hier der Heiterwanger See, der Plansee, der Mittersee, der Naturbadsee Bichlbach, der Seebensee, der Drachensee und der Igelsee. Wassersportangebote, wie etwa Stand-Up-Paddling, gibt es an diversen Seen. Wem es hingegen reicht, die Füße ins kühle Nass zu strecken, der könnte eine Wasser-Wanderroute wählen, wie etwa den Wassererlebnisweg, die Tour zur Rotlechschlucht und die Rundwanderung zum Auer Wasserfall. Das Familienbad Ehrwald, die Bärenarena Bergwang und das Panoramabad Lermoos sorgen für Wasserspaß in angelegten Pools. Ein schönes Hotel in der Umgebung liegt in Berwang: Der Schwimm- und Wellnessbereich bietet ebenfalls viele Möglichkeiten, denn er erstreckt sich dort auf über 1.800 Quadratmetern – reichlich Platz für Wasserspaß mit dem Nachwuchs oder eine Wellnessanwendung für die Eltern. Aber Achtung: Am Wasser sollten Eltern stets ein Auge auf ihre Kinder haben.

Outdoor-Abenteuer trifft Umweltbildung – so geht familienfreundliches Wandern

Sanfte Talwanderwege und spannende Erlebnispfade – diese Routen sind wie gemacht für den Nachwuchs, der die Natur erleben können sollte – ohne sich dabei zu überanstrengen. 150 Routen in ganzen verschiedenen Schwierigkeitslevels stehen zur Auswahl. Motiviert wird der Nachwuchs beispielsweise von Maskottchen Zugspitzi, der entlang des Wassererlebnisweges Alt und Jung die Schönheiten der Natur näherbringt. Auf Moosle’s Forscherpfad gibt es mehrere Stationen, an denen Informatives und Lehrreiches wartet. Verträumter geht es hingegen in Moosles’s Zauberwald zu. Hier warten neun Stationen mit Spiel und Erlebnispfad darauf, entdeckt zu werden. Der Naturlehrpfad Mitteregg wird als kinderwagenfreundlich ausgewiesen. Biberpfad und Moorlehrpfad rücken ein spezielles Thema in den Fokus.

Die Bergwelt verlockt zum Klettern – so geht’s sicher

Sicheres Klettern ist zum Beispiel im Kletterwald Bichlbach möglich. Gut ausgerüstet mit Helm und Sicherungsgurt locken fünf Parcours mit insgesamt 60 Kletterelementen. Auch gibt es in der Region Indoor-Möglichkeiten in Ehrwald, um sich beim Bouldern auszuprobieren. Wer lieber in der Natur klettern möchte, sollte sich einem erfahrenen Guide anschließen, um die Region sicher zu erleben.

Rauf aufs Fahrrad: Fahrradfahren – je nach Fitnesslevel

Wer das Fahrradfahren aufgrund der Höhenverhältnisse unbeachtet lassen würde, der verpasst etwas – und zwar Fahrradtouren für ganz unterschiedliche Fitnesslevels. Mit kleinen Kindern sind die Radtouren durch Almwiesen geeignet. Auch entlang der Loisach lässt es sich ohne körperliche Höchstleistungen radeln. Wer mit Jugendlichen unterwegs ist und dem Wunsch nach mehr Action nachgeben möchte, kann sich hingegen eine Mountainbikestrecke aussuchen. Um herauszufinden, wie es um die Radfahrkenntnisse bestellt ist, steht die sogenannte Skill Area bereit – mit Stegen, Brücken und anderen, herausfordernden Elementen. Wer im Urlaub lieber etwas Neues ausprobieren möchte, könnte sich auf dem Mountaincart oder der Monsterrolle ausprobieren. Die Strecke führt von der Funroller-Station bei der Sunnalm bis zur Marienberg Biberwier Talstation. Auch eine Bergrollerfahrt ist hier möglich.

Tierisch gut – mit Hasen, Lamas und Affen auf Tuchfühlung

Das ist in Bichlbach möglich. Dort befindet sich ein Spiel- und Tierpark, der nach einer einfachen Kletterübung die Kinder direkt zu den Tieren bringt. Kuscheln, Füttern und Streicheln – all das ist erlaubt. Mit Märchenwelt und Spielarea sorgt der Park für Kurzweiligkeit – und das auf einer Fläche von 6.000 Quadratmetern inkl. Badebereich. Minigolf, Kinder-Rafting und andere Freizeitoptionen machen das Areal zum Ausflugsziel in der Tiroler Zugspitz-Arena.

