Dunstabzugshauben – Bessere Luft mit Aktivkohlefilter

Saubere und frische Luft auch unmittelbar nach dem Kochen? Eine Dunstabzugshaube mit funktionierendem Aktivkohlefil ter machts möglich. Mittlerweile gehören diese Abzugshauben tastsächlich zum Standardrepertoire jeder modernen Küche. Warum liegt auf der Hand, Dunstabzugshauben filtern und neutralisieren Dämpfe, Gerüche sowie Fettpartikel, die beim Kochen entstehen. Übrig bleibt ein angenehmes Raumklima ohne dabei auf Chemie zu setzen.

Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter

Wenn in der Küche kein Abzugsrohr ins Freie vorhanden ist, benötigen Sie den Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter. Ohne Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter oder Abzug ins Freie, verteilen sich Partikel frei in der Wohnung, setzen sich in Kleidung, Möbel, Stoffbezügen und sogar Haaren ab. Das wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ auf das Raumklima aus. Schließlich entsteht durch die dauerhaft hohe Raumfeuchtigkeit, oft unbemerkt, in den feuchten Ecken hartnäckiger Schimmel. Dieser schadet der Gesundheit und trägt dazu bei, dass sich der Wert Ihrer Wohnung oder Immobilie vermindert.

Regelmäßiger Aktivkohlefilter-Wechsel

Wer bereits eine Dunstabzugshaube in der Küche hat, sollte den Aktivkohlefilter regelmäßig wechseln, um die optimale Funktion zu erhalten. Der Filter sollte bei normaler Küchennutzung, zwei Mal im Jahr gewechselt bzw. gereinigt werden. Die einfachste Methode ist, den Aktivkohlefilter auszutauschen. Die Reinigung hingegen kann sich als hartnäckiges Unterfangen herausstellen. Außer man besitzt einen sogenannten Longlife-Filter, welcher problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden kann und somit bis zu drei Jahren hält. Wichtig dabei ist, den Filter unbedingt in einer leeren Spülmaschine zu reinigen, um einen rückstandslosen, sauberen Filter zu gewährleisten.

Dunstabzugshaube mit Verbindung ins Freie

Die Abzugshaube verfrachtet die Kochdämpfe über einen Abzug direkt ins Freie. Hier benötigt man im Prinzip nur einen Fettfilter. Nicht jede Wohnung hat die Möglichkeit einen Abzug ins Freie zu schaffen, wodurch die Umluft Version deutlich häufiger zur Verwendung kommt. Eine Umluft Dunstabzugshaube kann also auch problemlos hinterher installiert werden, ohne dabei eine Öffnung in die Wand stanzen zu müssen.

Resümee: Wer seine Küche regelmäßig benutzt, sollte auf jeden Fall die Wartung der Dunstabzugshaube nicht vor sich herschieben. Nach gut einem Jahr verliert ein herkömmlicher Filter aufgrund der Sättigung der Kohlenstoffpartikel einen Großteil seiner Wirkung. Eine tadellos funktionierende Dunstabzugshaube ist ein wahres ‚‘‘Quality of Life Improvement‘‘. Das ist nicht nur aus gesundheitlicher Sicht wichtig, sondern auch im punkto Wertinstandhaltung der Küche bzw. Wohnung.

