Rückruf: Villeroy & Boch ruft Bamboo Platzsets wegen Azo-Farbstoffen zurück

Villeroy & Boch informiert über den Rückruf der Villeroy & Boch ruft Bamboo Platzsets der Farben Dunkelgrün und Braun. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in den Essentials Bamboo Platzsets der Farben Dunkelgrün und Braun eine Überschreitung des gesetzlichen Grenzwertes für Azo-Farbstoffe festgestellt.

Villeroy & Boch bittet darum, die betroffenen Produkte ab sofort nicht weiter zu verwenden und umgehend zurückzugeben.

Betroffener Artikel

Artikel: Villeroy & Boch Essentials Bamboo Platzsets

Farbe: dunkelgrün und braun

Größe: 33 cm x 48 cm

Verkaufszeitraum: bis März 2021

Material: Bambus und Baumwolle

Die Essentials Bamboo Platzsets sind eindeutig an den Stoffetiketten mit dem Villeroy & Boch Logo zu erkennen.

Die Rückgabe der Produkte ist in allen Villeroy & Boch-Verkaufsstellen möglich. Der Kaufpreis in Höhe von 8,90 € wird auch ohne Vorlage des Kaufbelegs erstattet. Alternativ können die betroffenen Produkte per Post an Villeroy & Boch zurückgegeben werden. Hierfür steht auf der Homepage www.villeroyboch.com/bamboo ein Kontaktformular zur Verfügung.

Kundenservice

Für Verbraucherrückfragen steht unser Serviceteam telefonisch und per Mail von Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Tel: 00800 6864 8110 (kostenfrei) oder Mail: service.de@villeroy-boch.com

Produktabbildungen: Villeroy & Boch

