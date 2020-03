Lernschwierigkeiten – Stress und Überforderung in der Schule

Die Gründe für Überforderung in der Schule sind vielfältig

Viele Eltern kennen die Situation, dass ihr Kind in der Schule nur mit viel Mühe und dem Schulstoff hinterherkommt.

In diesem Artikel zeigen wir Eltern, wie sie ihrem Kind bei Stress in der Schule helfen können und welche Methoden beim Überwinden von Lernproblemen am effektivsten sind. Besonders Online Nachhilfe ist ein spannendes neues Tool, das Eltern zielgerichtet einsetzen können.

Wie Eltern ihrem Kind bei Stress in der Schule helfen können

1. Online Nachhilfe als effektives und flexibles Mittel bei Lernschwierigkeiten?

Zuerst einmal muss man als Elternteil natürlich herausfinden, woher die Überforderung ihres Kindes in der Schule kommt: Hat das Kind generell Mühe beim Lernen, ist der Stoff zu schwierig oder sind die didaktischen Methoden der Lehrer ungünstig für das Kind?

Wenn Eltern denken, dass ein gewisses Maß an gezielter Nachhilfe helfen könnte, dann lohnt sich ein Blick auf Online Lernplattformen wie Preply.de . Dort finden Eltern maßgeschneiderte Online Nachhilfe und qualifizierte Nachhilfelehrer ganz bequem online.

Der Vorteil dabei ist, dass Eltern dem Online Unterricht jederzeit beiwohnen können, da die Kommunikation mit dem Lehrer per Videochat erfolgt. Das spart den Eltern nicht nur den Weg zum nächsten Nachhilfeinstitut, sondern ermöglicht auch mehr Kontrolle über den Lernprozess.

2. Die Vorteile von Online Nachhilfe

Früher mussten Eltern meist viel Zeit und Geld aufwenden, um geeignete Nachhilfe für ihr Kind zu finden – sei es in einem Nachhilfeinstitut oder bei einem privaten Nachhilfelehrer.

Dank digitalen Kommunikationsmitteln und Online Lernplattformen eröffnen sich nun aber ganz neue Möglichkeiten:

Das Angebot an qualifizierten Lehrern ist dank der ortsunabhängigen Unterrichtsform riesig. So steigen die Chancen, dass Eltern einen Lehrer online finden, der genau zur Situation ihres Kindes passt.

Praktische Filter- und Suchfunktionen ermöglichen es Eltern, spezifisch nach dem richtigen Online Unterricht für ihr Kind zu suchen. Egal ob Matheprofi oder muttersprachlicher Englischlehrer – Nachhilfe im Internet findet man zu fast allen Fächern.

Auch bezüglich des Preis-/Leistungsverhältnis ist die Online Variante den meisten Nachhilfeinstituten klar überlegen.

Zu guter Letzt ist einer der wichtigsten Vorzüge sicherlich die große zeitliche Flexibilität. Eltern finden online zu praktisch zu jeder Uhrzeit und an jedem Wochentag geeignete Nachhilfe und können den Unterricht so optimal nach ihrem Terminplan richten.

3. Nachhilfe ist nicht immer die beste Lösung

Nachdem wir die schier grenzenlosen Möglichkeiten der Online Nachhilfe angeschaut haben, müssen wir eines klarstellen: Nachhilfe ist für gestresste Kinder nicht immer das Richtige.

Neben einer Überforderung mit schulischen Inhalten können nämlich auch andere Gründe für den Stress von Kindern verantwortlich sein. In erster Linie sind es soziale oder familiäre Stressfaktoren, die Kindern Bauchschmerzen bereiten und auch in der Schule für Stress sorgen können.

So kann es vorkommen, dass Kinder wegen Streitigkeiten in der Familie gestresst und dadurch auch beim Lernen beeinträchtigt werden. Bei anderen Kindern hingegen führen Mobbing und fehlende Freunde in der Schule zu Stress.

Eltern sollten deshalb genau hinschauen, wenn ihr Kind mit Überforderung in der Schule kämpft. Nachhilfe kann dann in gewissen Fällen eine gute Lösung sein – aber längst nicht in allen.

Fazit: Wenn Eltern die Stressfaktoren ihres Kindes erkennen, findet sich am schnellsten ein Gegenmittel

Wie wir gesehen haben, sind die Gründe, warum Kinder in der Schule mit Überforderung kämpfen, vielfältig: Mal sind es familiäre und soziale Ursachen, mal liegt es am Lehrer oder Schulstoff.

Nicht zuletzt ist aber auch die Lernmotivation eines Kindes ausschlaggebend für den schulischen Erfolg. Wer es schafft, dass sich sein Kind in der Schule wohlfühlt, der wird es auch leichter haben, Interesse an verschiedenen Themen zu wecken.

So ist es auch wesentlich einfacher, einem Kind zusätzliche Unterstützung zum Beispiel in Form von Online Nachhilfe zu bieten. Denn nur wenn Eltern mit ihren Kindern an einem Strick ziehen, können sie Stress in der Schule effektiv begegnen.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0