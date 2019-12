Die besten Aktivitäten für Weihnachten – da schlägt das Kinderherz höher

Gerade für Familien ist die Weihnachtszeit natürlich etwas ganz Besonderes. Schließlich gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt, um familiäre und besinnliche Momente zu erleben. Doch damit diese Momente auch so schön wie möglich werden, empfehlen sich einige weihnachtliche Aktivitäten. Solche Aktivitäten machen Kindern eine Menge Spaß und sind ein Garant für ein unvergessliches Weihnachtsfest. Schauen wir uns also die besten Aktivitäten für Weihnachten an.

Schauen Sie einen Weihnachtsfilm an

Sowohl Kinder als auch Erwachsene lieben Weinachtsfilme. Umso erfreulicher, dass es wirklich eine Menge schöne Filme zur Weihnachtszeit gibt. Viele davon sind auch für die ganz Kleinen geeignet. Einige unvergessene Klassiker sind beispielsweise Tatsächlich… Liebe, Der Polarexpress und Kevin Allein zu Haus. Doch es gibt natürlich noch wesentlich mehr. Lehnen Sie sich also einfach zurück und genießen Sie mit Ihren Liebsten einen Weihnachtsklassiker.

Backen Sie leckere Plätzchen

Es gibt kaum etwas weihnachtlicheres als das Backen von Plätzchen. Und mit Kindern macht das Backen gleich doppelt Spaß. Ob Ausstecherle, Bärentatzen, Kokosmakronen oder eine andere Sorte – die Auswahl ist schier überwältigend. Es gibt hunderte verschiedene Arten von Plätzchen. Passende Rezepte zu finden, ist ohnehin kein Problem. Entweder Sie kaufen sich ein paar Backbücher oder Sie schauen einfach etwas im Internet nach. Dort gibt es viele Seiten mit tollen Rezepten.

Schmücken Sie den Weihnachtsbaum

Ein Weihnachtsbaum gehört zu Weihnachten einfach dazu. Allerdings sollte er auch geschmückt werden. Doch das ist ja kein Problem und macht im Grunde auch eine Menge Spaß. Schließlich kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und ein schön geschmückter Weihnachtsbaum trägt ungemein zu einer weihnachtlichen Atmosphäre bei. Außerdem ist er der perfekte Ort, um ein paar Geschenke aufzubewahren. Womit Sie den Weihnachtsbaum schmücken, bleibt voll und ganz Ihnen und Ihren Kindern überlassen. Geeignet sind unter anderem Weihnachtsbaumschmuck aus Schokolade, Glaskugeln und Sterne.

Spielen Sie Gesellschaftsspiele

Gesellschaftsspiele mit der Familie machen im Grunde immer Spaß. Egal zu welcher Zeit. Doch es gibt natürlich absolut keinen Grund, um zur Weihnachtszeit darauf zu verzichten. Zumal unter den Weihnachtsgeschenken womöglich sowieso das ein oder andere Gesellschaftsspiel dabei ist. Warum also nicht direkt mit der ganzen Familie ausprobieren? Wichtig ist nur, dass Sie auch ein guter Verlierer sind. Denn negative Gefühle sind zur Weihnachtszeit absolut fehl am Platz.

Basteln Sie einige schöne Dinge

Mit seinen Kindern zu basteln, macht eine Menge Spaß. Und viel braucht es dafür nun wirklich nicht. Mehr als ein Bastelbuch und einige Utensilien sind nicht erforderlich. Auf das Bastelbuch können Sie gegebenenfalls verzichten. Schließlich gibt es auch im Internet reichlich Bastelanleitungen.

Besuchen Sie einen Weihnachtszirkus

Zirkusse gibt es nicht nur zu Weihnachten. Doch wer schon einmal in einem Weihnachtszirkus war, weiß, dass die Zirkusse zu dieser Jahreszeit einfach am besten sind. Viele große Zirkusse aus dem Ausland kommen extra zur Weihnachtszeit nach Deutschland. Wenn Sie das Beste vom Besten wollen, sollten Sie also unbedingt einen solchen Zirkus mit Ihren Kindern besuchen. Ein Weihnachtszirkus ist ideal für die ganze Familie. Allerdings sollten Sie rechtzeitig Ihre Tickets buchen. Denn die besten Zirkusse sind oft bereits nach kurzer Zeit ausgebucht.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0